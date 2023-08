FC Basel Mit schönen und schmerzhaften Erinnerungen an 2011/12: Heiko Vogel reloaded Elf Jahre nach seiner ersten Zeit in Basel ist der Pfälzer wieder Trainer des FC Basel. Vorerst vorübergehend.

Motiv für Wimmelbilderfans: Heiko Vogel inmitten seiner Spieler beim Triumph gegen Manchester United im Dezember 2011. Imago

Heiko Vogel ist zurück. Dieser Tage auch im schönen Oberwil. Dort hat er wie schon während seiner ersten Zeit beim FC Basel eine Wohnung gefunden. In der «Schickeria», der Dorfbeiz, freut man sich schon auf ein Wiedersehen. Ob der Trainer ad interim des FCB auch mal wieder auf der Fussballmatte am Gymnasium auftaucht, wird man dann sehen.

Vor dem Vergnügen kommt nun aber zunächst einmal ein gehöriges Stück Arbeit. Nach dem Ende für Alex Frei braucht die leidende Fussballseele der Stadt Balsam. Gegen den FC Sion muss Vogel mit der Mannschaft deshalb drei Punkte holen, schon allein nur, um sich die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller der Super League vom Hals zu halten.

Wenn der 47-jährige am Samstagabend ins Joggeli schreiten wird, säbelbeinig und mit einem Blick über die Schulter in die Muttenzerkurve, werden elf Jahre, drei Monate und 27 Tage vergangen sein, seit er erstmals auf der Trainerbank des FCB Platz nahm. Damals in Schötz, zu einem Zweitrundenspiel im Cup, das mit einem 5:1-Sieg endete.

Als Meistertrainer Thorsten Fink quasi über Nacht zum Hamburger SV entschwunden war, übertrug der FCB dem Assistenztrainer Vogel die sportliche Verantwortung für die Mannschaft. Auf Probe. Das zweite Spiel daheim in der Champions League ging gegen Benfica Lissabon zwar verloren (0:2), aber während einer Serie von elf Spielen (neun Siege) ohne Niederlage bis Weihnachten eroberte Heiko Vogel die Tabellenführung.

Die Herzen in Basel hatte er schnell erobert

Mitte Dezember machte die Klubführung um Bernhard Heusler und Georg Heitz aus dem Interims- den Cheftrainer Vogel. Heusler, damals kurz davor, Nachfolger von Präsidentin Gigi Oeri zu werden, meinte: «Wir sind überzeugt von seiner Arbeit. Er bringt das, was wir erwarten. Und das ist viel.»

Zu diesem Zeitpunkt hatte Vogel bereits die Herzen in Basel erobert. Die magische Europapokalnacht gegen Manchester United, der 2:1-Triumph und der erstmalige Einzug in die Achtelfinals der Champions League sind Legende, ebenso sein Satz über Markus Steinhöfers Rettungsaktion an jenem Abend mit Hilfe der Torumrandung: «An einem guten Tag macht er den rein». Der Spruch trug ihm eine Nominierung für die Arosa Humorschaufel ein.

Nebst Frohnatur braucht es dieser Tage beim FC Basel vor allem Ernsthaftigkeit, Tore und noch mehr Punkte. Kein Monat ist vergangen, seit Heiko Vogel in seiner am 2. Januar angetretenen Funktion als Sportdirektor Fragen abwehren musste, ob mit seiner Installation auch gleich die Nachfolge-Lösung im Fall einer Trainerentlassung geschaffen worden sei.

Alex Frei hatte sich noch arglos gegeben («Darüber mache ich mir überhaupt keine Sorgen») und ist seinen Job nun doch schneller los, als er es sich ausmalen wollte. Mit Vogel verband ihn seit 2011/12 ein herzliches Verhältnis, damals als der Spieler Alex Frei noch dafür besorgt war, was heute nicht mehr klappt – Tore am Fliessband.

Als Alex Frei Sportchef beim FC Luzern war, kursierte Vogels Name als potenzieller Trainer in der Innerschweiz, und Vogel berichtete immer wieder vom regelmässigen Kontakt mit Frei. Zuletzt besuchte der gebürtige Pfälzer den FCB im Sommer-Trainingslager am Tegernsee, nur ein paar Torwartabschläge entfernt von seiner bayrischen Wahlheimat Warngau.

2011 übernahm Vogel eine geölte Maschine

Als Heiko Vogel im Dezember am Münchner Flughafen festsass und seine Vorstellung in Basel verpasste, lobte Frei noch dessen Loyalität, nannte ihn einen «guten», einen «grossartigen Menschen». Kein Wunder, muss sich Frei nun von Vogel verraten vorkommen.

Diesmal tritt Vogel in Fussstapfen, die so ganz anders aussehen als vor elf Jahren. Damals übernahm er von Thorsten Fink eine funktionierende, gut ausbalancierte Mannschaft. Eine geölte Maschine, mit der er 2012 das Double holte. Von jener Stabilität ist der FCB elf Jahre später weit entfernt.

2018 sagte Vogel in einem Interview: «Es gibt eine Sinuskurve, die unser Leben bestimmt. Es ist normal, dass der FC Basel ein Tal durchschreiten muss. Es ist systemimmanent. Je erfolgreicher du bist, desto grösser sind die Anstrengungen der Gegner. Die Young Boys machen irgendetwas richtig. Gleichzeitig setzt bei dir selbst eine Sättigung ein. Beim FCB kommt der grosse Führungswechsel erschwerend hinzu.» Ein Ferndiagnose, die fünf Jahre später an Gültigkeit nichts eingebüsst hat.

55 Wettbewerbsspiele als Trainer des FC Basel stehen bis anhin für Vogel zu Buche. 34 hat er gewonnen und von den sieben Niederlagen sind zwei in der Champions League, jene gegen Benfica und das Achtelfinal-Aus gegen Bayern München, von dem Vogel gerne sagt: «Welches Rückspiel?» (0:7 nach 1:0 in Basel), sowie zwei in bedeutungslosen Meisterschaftsspielen.

Das Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation in Cluj, der Abgang von Xherdan Shaqiri zu Bayern München, die Olympia-Teilnahme von Mohamed Salah, die späte Ankunft der neuen Südamerikaner Gaston Sauro und Marcelo Diaz – das waren Faktoren, die zur Baisse zu Beginn der Saison 2012/13 beitrugen. Das Vertrauen der Klubführung in Vogel erodierte da bereits. Und Vogel vergeudete Energie auf Nebenschauplätzen wie der täglichen Presseschau.

Groll hegte Vogel nach Entlassung beim FCB nie

Am 8. Oktober 2012, einen Tag nach einem Heimsieg über Servette, entliess der FCB Vogel mit Getöse und unter empörter Anteilnahme der Anhängerschaft. Nach 358 Tagen als Trainer endete die erste Zeit in Basel, von der er stets sagte, wie wunderbar sie war. Groll hegte er nie.

Auf dem gleichen Niveau wie damals wirkte Vogel später nicht mehr. Er hat mit Sturm Graz das österreichisches Pokalendspiel gewonnen (2018) und das gegen das übermächtige Salzburg, aber auch in der Steiermark endete das Engagement vorzeitig nach kaum einem Jahr.

In Basel gibt es jetzt also erst einmal Heiko Vogel reloaded. «Schnellstmöglich» soll der Cheftrainerposten neu besetzt werden, hiess es in der eigenwilligen Kommunikation des Klubs, bei der Sportdirektor Vogel den Interimstrainer Vogel präsentierte. Der kann sich selbst überflüssig machen, oder positive Erinnerungen wecken, wenn er die Mannschaft schnurstracks in die Erfolgsspur führt. Dazu muss er nun noch einmal zeigen, was er drauf hat.