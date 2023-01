FC Basel Ihre Phantasie ist gefragt: Geheimniskrämerei mit Alex Frei Der FCB-Cheftrainer will an der Pressekonferenz vor dem Cupspiel gegen GC eigentlich ein Geheimnis verraten. Und tut es dann doch nicht.

Was hat Alex Frei für ein Geheimnis? BIld: Georgios Kefalas / Keystone

Die Stimmung im Mediencenter ist während der Pressekonferenz durchaus angespannt. Aufgrund der aktuellen sportlichen Tristesse ist dies auch nicht erstaunlich. Und doch gibt es diesen einen Moment, bei dem Alex Freis Schalk zu heiterem Gelächter führt.

Frei macht den Medienvertretern klar, dass er ihnen den Gefallen nicht machen werde, «an einer Pressekonferenz zu explodieren». Er wirkt dabei ernst. Die Menschen im Raum hängen ihm in der Hoffnung an den Lippen, er werde Interessantes über seine Befindlichkeit oder das Innenleben der Mannschaft preisgeben.

Nachdenklich sagt Frei:

«Wisst ihr, ich werde euch jetzt etwas verraten. Und, dass dies auch schon mal gesagt ist ...»

In der folgenden Denkpause herrscht Stille, rutschen die Anwesenden unisono auf ihren Stühlen nach vorne, heben den Kopf, lauschen gespannt. An Freis Seite macht auch FCB-Mediensprecher Simon Walter grosse Augen: Was kommt nun vom Cheftrainer?

«Nein, ich verrate das nicht», schiebt Frei mit süffisantem Lächeln nach.

Und da ist er: ein kurzer Moment der Leichtigkeit, die diesem Verein aktuell abgeht. Im ganzen Raum wird gelacht, wenn auch nur kurz.

Offen blieb nach der Medienrunde, was Alex Frei beinahe, aber eben nur beinahe, erzählen wollte. Hat es mit dem Gespräch zu tun, das er mit David Degen zwischen Mittagessen und Pressekonferenz geführt hat. Findet Frei das Catering so schwer verdaulich wie die Fans? Oder geht es ihm doch um das Geheimnis, wie man Tore, insbesondere gegen GC, schiesst?

Alex Frei weiss wie man gegen GC das Runde ins Eckige bringt. Quelle: SRF / youtube

Teilen Sie uns Ihre Vermutungen und Ideen in den Kommentaren mit. Wir bleiben am Ball, vielleicht wird der FCB-Trainer sein Geheimnis in sportlich besseren Zeiten noch lüften.