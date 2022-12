Titel sind weiterhin das Ziel

Degen: «Der Spagat ist schmal. Aber der FC Basel muss in Zukunft weiterhin Titel gewinnen. Auch, wenn junge Spieler, die eine gute Entwicklung genommen haben, nicht lange hier bleiben werden. Wir leben in der Schweiz von Ausbildung. Aber ist hier nicht nötig, vielerlei Risiken hinzunehmen, um Champions League zu spielen. Das wird es beim FCB nicht geben. Ich bin überzeugt, dass man in der Schweiz ohne Mäzenatentum Erfolg haben können.»