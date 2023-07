FC Basel Riesiges Interesse an Fan-Fest und vor allem an Generalprobe gegen Benfica Am Sonntag ist ab 10 Uhr in und um den St. Jakob-Park einiges geboten vom FC Basel: Im Rahmen seines Fan-Festes präsentiert der Klub einige Neuheiten wie das neue Trikot und spielt das Team von Trainer Timo Schultz um 16 Uhr gegen Benfica Lissabon.

Eine der beiden neuen Big Screens im St. Jakob-Park. Bild: Christoph Kieslich

Mit einer grossen Sause für seine Fans in und um den St. Jakob-Park und unter dem Motto «Ufftaggt» lanciert der FC Basel am Sonntag (ab 10 Uhr) sein neues Trikot, die neuen Busse für Frauen- und Männerteam und testet eine Woche vor Saisonstart gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.

Nebst allerlei Verlustierungen für grosse und kleine Fans warten ein paar handfeste Neuigkeiten auf die FCB-Gemeinde: die neuen Jerseys werden um 12 Uhr enthüllt, im Stadion (wo man sich zu kostenlosen Führungen anmelden kann) gibt es die neuen Grossbildschirme zu besichtigen und ausserhalb die neuen Teambusse (hier gehts zum kompletten Programm).

Wichtig zu wissen ist, dass das Stadion um 14 Uhr geräumt wird für das (kostenpflichtige) Freundschaftsspiel gegen Benfica Lissabon (Anpfiff: 16 Uhr). Im Vorverkauf wurden stolze 18'000 Tickets abgesetzt, viele davon an Benfica-Anhänger.

Benfica neu mit Weltmeister Di Maria

Der Rekordmeister, vom Deutschen Roger Schmidt gerade zum 38. Titel geführt, hat sich mit dem ablösefreien Wechsel von Weltmeister Angel Di Maria geschmückt und befindet sich auf Europatournee. Nach dem ersten Test im Nordosten Englands gegen den Southampton FC (2:0) folgt nach der Zwischenstation Basel an der Algarve ein Testspiel gegen Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo. Die Saison in Portugal geht nach dem Supercup (8. August) erst am 13. August los.