FC Basel Das Spiel ohne Grenzen für den Immer-Weiter-FCB Der FC Basel kann nach dem Coup in Florenz Historisches für den Schweizer Fussball leisten. Die Nachlese zum Halbfinal in der Conference League.

«Wollen die Fans stolz machen» – die FCB-Spieler bedanken sich im Artemio Franchi von Florenz beim rotblauen Anhang. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Geduld. Das ist das Basler Erfolgsrezept. Es war längst Mitternacht in Florenz, als Heiko Vogel den neuerlichen Exploit des FC Basel erklärte und mit der Gelassen- und Gewissheit des Siegers sagen konnte: «Wir waren sehr geduldig, ohne passiv zu sein. Das war das grosse Geheimnis.» Und sich in Geduld zu üben, war nach einer kurzen Nacht bereits wieder gefragt.

Weil über der Toskana eine schwere Gewitterfront aufzog und mehrere Blitzeinschläge die Flughafeninfrastruktur lahmlegten, stand der FCB am Freitag ab 12 Uhr auf der Rollbahn und die Passagiere wurden einer weiteren Geduldsprobe unterzogen. Erst um 14.25 Uhr hob die Maschine eines griechischen Charterunternehmens mit dem passenden Namen Marathon ab, und mit zweieinhalb Stunden Verspätung landete der Basler Tross wieder in der Heimat.

Die Konsequenz daraus: Das geplante Training wurde gestrichen. Zum Auswärtsspiel nach St. Gallen bricht der FCB ausserdem nicht bereits am Vortag, sondern erst am Spieltag selbst auf. Eine ungewöhnliche Vorgehensweise, aber wer weiss: Vielleicht sind die Unbilden der Rückreise und die Beeinträchtigung der Regeneration gepaart mit den Glückshormonen aus dem Halbfinal die Zutaten für das Durchbrechen des Donnerstag-Sonntag-Fluchs. Hat er doch von 15 Super-League-Partien, die auf einen Einsatz im Europacup folgten, nur deren zwei gewonnen. Was ja auch ein Stück weit erklärt, warum der FCB in der Liga hinterherläuft.

Feuerwerk in Florenz: Die Kurve der FCB-Fans im Artemio Franchi vor dem Anpfiff. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

In Florenz jedoch zeigte der FCB zum wiederholten Mal sein europäisches Antlitz. Das Spiel im Artemio Franchi nahm die Basler gefangen, die Spieler wie den Trainer und die Fans. Gegen 3000 mögen es gewesen sein, der Grossteil im Gästesektor untergebracht. «Wir können uns nur bedanken für die Unterstützung bei den vielen Auswärtsreisen», sagt Marwin Hitz. Jean-Kévin Augustin spricht von der «Energie», die die Fans verleihen und Heiko Vogel schwärmt: «Es war eine extrem schöne Kulisse, extrem laut, extrem stimmgewaltig. Unsere Fans haben das Fussballfest komplettiert, und wir alle haben es in vollen Zügen genossen.»

Eine Blaupause des Viertelfinals in Nizza

Die Partie selbst war so taktisch geprägt, wie Vogel es im Vorfeld vermutet hatte. Und das Geschehen war eine Blaupause des Viertelfinals in Nizza mit einem tief stehenden FCB, fokussiert auf solidarische Abwehrarbeit, die vorne bei Augustin und Zeki Amdouni anfing und aufhörte bei Hitz, der nicht einmal viel zu tun bekam. Der Goalie hatte also genügend Musse, den Ausgleich durch den famosen Andy Diouf einzuleiten und staunte nicht schlecht über Amdounis Siegtreffer in der Nachspielzeit: «Wir haben uns nicht locken lassen. Und man soll immer nehmen, was einem der Gegner gibt.»

«Es war eine sehr ähnliche Herangehensweise wie gegen Nizza», bestätigt Vogel den Eindruck von aussen, «abwartend sein, nicht zu viel Risiko zu nehmen. Wir haben dem Gegner Ballbesitz gelassen, in Räumen, die uns nicht interessiert haben.» Der Rückstand Mitte erster Halbzeit, auch das eine Parallele zu Nizza, brachte den FCB weder aus der Ruhe, noch aus dem Konzept. Fast gleich lautend wie in Nizza Vogel dazu: «Ich habe meinen Spielern gesagt: Egal, was passiert, wir weichen nicht von unserem Plan ab.»

Der bald nicht mehr Interimstrainer hat ein Grundvertrauen im Team geschaffen, das zumindest donnerstags wirkt. «Ich mache, was der Coach verlangt. Es hat sich ausgezahlt, dass wir alle zusammen verteidigt und auf Konter und die Schlussphase gelauert haben», sagt etwa Dan Ndoye und windet Vogel ein Kränzchen: «Der Trainer macht eine super Arbeit und hat die ganze Mannschaft hinter sich. Er ist taktisch stark und zeigt uns immer den richtigen Weg auf.»

Vor einem Erfolg von historischer Tragweite

Inzwischen ist diese Kampagne zu einem Spiel ohne Grenzen geworden. Dieser erstaunliche, verblüffende, dieser Immer-Weiter FC Basel ist also tatsächlich nur noch einen Schritt entfernt von einem historischen Ereignis, dessen Tragweite enorm ist: als erster Schweizer Verein das Endspiel eines europäischen Wettbewerbs zu erreichen.

Hinein ins Glück: Zeki Amdounis energische Direktabnahme zum Siegtreffer in der Nachspielzeit von Florenz. Bild: Imago

Erst fünf Mal haben Schweizer Vertreter einen Anlauf in der langen Europacup-Historie genommen, darunter und zuletzt auch der FCB, der 2013 in der Europa League im Halbfinal mit dem Gesamtscore von 2:5 an Chelsea scheiterte. Nur YB 1959 gegen Reims (total 1:3) und GC 1978 gegen Bastia (3:3) gelang bisher ein Sieg, jeweils im Hinspiel und jeweils daheim. Der FCZ zerschellte 1964 gegen Real (1:8) und 1977 gegen Liverpool (1:6). Im sechsten Halbfinal mit Schweizer Beteiligung hat der FC Basel also nicht nur erstmals den Vorteil, das Rückspiel vor eigener Kulisse spielen zu können. Er kommt sogar mit einem 2:1-Polster vom Hinspiel auswärts heim.

«Wir werden im Rückspiel leiden müssen»

Der letzte Schritt wird schwer genug werden. Oder wie es Vogel sagt: «Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber auch grossen Respekt vor der Fiorentina. Wir werden noch sehr viel leiden müssen.»

Heiko Vogel in Florenz mit Philipp Degen. Bild: Daniela Frutiger/freshfocus

Die Italiener sind in ihrer durchwachsenen Saison nicht besonders heimstark (nur Platz 11), haben auswärts aber weniger Spiele verloren als gewonnen oder unentschieden gespielt. Im Europacup ist die Auswärtsstärke noch frappierender: Nur eine von sieben Partien, das Gruppenspiel in Istanbul gegen Basaksehir (0:3) ging verloren. In der K.o.-Phase gab es in diesem Frühjahr hohe Auswärtssiege: 4:0 in Braga, 4:1 gegen Sivaspor und ebenfalls 4:1 bei Lech Posen.

Statistik hin oder her: Fussball-Basel wird kommenden Donnerstag einen Ausnahmezustand erreichen. «Wir wollen die Fans stolz machen», kündigt Zeki Amdouni an, und Jean-Kévin Augustin weiss: «Der Final wäre für die Schweiz etwas Grosses. Aber darüber reden wir erst, wenn es so weit ist.»