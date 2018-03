Vor ihrem Engagement in Basel spielte sie lange in Deutschland. Zuerst beim Wuppertaler SV, ihrem Jugendklub. «Da war ich noch bei den Jungs dabei und dachte, dass ich das einzige Mädchen überhaupt bin, das Fussball spielt.» So wollte sie auch das erste Mädchen werden, das irgendwann bei den Männern in der Bundesliga spielen würde.

«Ich wollte immer Fussballerin werden, und das schien für mich der logische Schritt.» Am Ende spielte sie nur bis zu den Junioren bei den Jungs. «Aber immerhin bis in die höchste Liga, wo wir gegen Schalke oder Dortmund gespielt haben.» Bei Letzteren habe damals ein gewisser Mario Götze im Kader gestanden, an mehr Namen kann sie sich nicht erinnern.

Die Erfolge beim Hass-Verein

Danach kam der Wechsel zu den Frauen. Nach der Zeit bei Duisburg ging es zu Bayer Leverkusen, jenem Verein, für den sie seit Kindeszeiten schwärmte. «Mein Bruder war absoluter Bayern-München-Fan. Da musste ich mir natürlich einen anderen Verein suchen», sagt sie, lacht und fügt an: «Die Bayern habe ich immer gehasst.»

Und doch ist es genau bei ebendiesen Bayern, wo Beckmann ihre grössten Karriereerfolge feiert. Denn plötzlich lag ein Angebot auf dem Tisch und die damals 22-Jährige konnte nicht Nein sagen. «Mein Bruder hat mich dann immer aufgezogen damit, das ist ja klar.»