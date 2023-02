FC Basel Taulant Xhaka: «Ob der Sieg gegen Sion ein Befreiungsschlag ist? Keine Ahnung» Captain Fabian Frei und Co-Captain Taulant Xhaka ordnen das 3:1 des des FCB gegen Sion mit Vorsicht ein. Novize Hugo Novoa ist nach seiner Torpremiere einfach nur glücklich.

Der Dank des Interimstrainers an den Leader: Heiko Vogel nimmt Fabian Frei nach Schlusspfiff in den Arm. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Trainer vergleichen, das macht Taulant Xhaka nicht. Also auch nicht den am Dienstag beim FC Basel geschassten Alex Frei mit Interimscoach Heiko Vogel. Nur so viel: «Die Resultate haben nicht gestimmt, ansonsten haben wir auch unter Alex Frei gut gespielt.»

Nach aufwühlenden Tagen und einer Trainingswoche hinter verschlossenen Toren meinte der Co-Captain, der auf der Bank hatte Platz nehmen müssen und für die letzte Viertelstunde eingewechselt wurde: «Heiko Vogel hat uns sehr gut eingestellt, aber man hat auch gemerkt, dass wir nicht hundert Prozent Selbstvertrauen haben. Das ist normal in unserer Situation.»

Den ersten Sieg in der Liga im neuen Jahr ordnete der Routinier mit Vorbehalt ein: «Uns war bewusst, was auf dem Spiel steht. Wir mussten und wir wollten gewinnen. Die drei wichtigen Punkte haben wir geholt, aber ob das ein Befreiungsschlag war? Keine Ahnung.» Seine Vorgehensweise lautet neu: «Jetzt müssen wir einfach auch die dreckigen Spiele gewinnen.»

Fabians Frei Mitgefühl für Alex Frei

Ähnlich Vorsicht walten lässt Captain Fabian Frei: «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dem noch ganz viele folgen müssen.» Und Frei zeigte Mitgefühl für den Namensvetter: «Es tut mir leid für Alex Frei, dass gegen Sion die Bälle reingegangen sind und letzte Woche in Zürich nicht.» Sein Fazit zum dritten Trainertausch innert Jahresfrist: «Fussball ist manchmal komisch. Und ein Trainerwechsel ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass man als Spieler und Mannschaft nicht alles richtig gemacht hat.»

Zuversichtlich stimmt Frei: «Man hat heute gesehen hat, was möglich ist. Das war ein sehr guter Match, und dass darf man ja auch mal sagen nach all der Kritik, die wir uns anhören mussten.»

Novoas erste echte Duftmarke gefällt

Freude über Torpremiere im FCB-Trikot: Hugo Novoa nach seinem Treffer zum 3:1-Endstand gegen den FC Sion. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Davon weitgehend ausnehmen darf sich Hugo Novoa, der erst seit Jahresbeginn beim FCB ist und mit seinem Tor und Assist andeutete, welches Talent in ihm steckt. «Darüber bin ich glücklich», sagte der von RB Leipzig ausgeliehene 20-jährige Spanier, «aber ich muss mich noch steigern, glaube aber auch, dass ich auf einem guten Weg bin. Das Wichtigste sind erst einmal die drei Punkte – weil wir sie gebraucht haben.»