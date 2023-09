FC Basel Von Ungeduld und der Unmöglichkeit, FCB-Trainer zu sein: Der Kommentar zur Entlassung von Timo Schultz Der FC Basel trennt sich am Freitag von seinem Trainer Timo Schultz. Es ist ein Entscheid, der erneut von Ungeduld zeugt - und davon, dass beim FCB nicht langfristig gedacht wird. Der Entscheid wirft die Frage auf: Welcher Trainer soll es denn beim FCB schaffen? Céline Feller Drucken Teilen

Nach nur drei Monaten als Trainer des FC Basel muss Timo Schultz gehen.

Drei Monate. Länger darf Timo Schultz nicht Trainer des FC Basel sein. Das hat die Klubführung am Freitag nach dem 1:1 gegen Luzern kommuniziert. Es ist ein Knall. Der nächste. Weil erst sieben Runden gespielt sind in der Liga. Weil es der fünfte Trainerwechsel in der Ära David Degen ist. Und weil noch nicht einmal Oktober ist.

In der Logik des Fussballgeschäfts ist der Entscheid zwar nachvollziehbar. Der Blick auf die Tabelle ist brutal. Der FC Basel steht auf Rang neun – punktgleich mit GC, Stade Lausanne-Ouchy und Lausanne-Sport. Der FCB hat bislang nur einmal gesiegt in der Liga. Und: Er kann nicht mehr zu null spielen. Alles harte Fakten. Und dennoch: Die Trennung von Timo Schultz hat etwas Schäbiges. Und noch viel mehr unterstreicht es einen Fakt: Die Führung des FC Basel hat keine Geduld.

Und sie lernt auch nicht aus ihren Fehlern. Erst kürzlich wiederholte David Degen, der Präsident des FC Basel, dass er es bedauere, Patrick Rahmen damals entlassen zu haben. Ein Kurzschlussreaktion sei das gewesen. Ein Fehler. Es wirkte nach Einsicht, nach dem Vorhaben, vielleicht in Zukunft weniger Schnellschüsse zu tätigen. Und auch wenn sowohl Degen wie auch Sportdirektor Heiko Vogel nun beteuern, dass die Schultz-Entlassung keine Kurzschlussreaktion gewesen sei, dann zeugt der Entscheid doch von Übersprung und wenig Einsicht. Und von fehlender Fairness.

Die Führung nutzt den frühestmöglichen Zeitpunkt, um den nächsten Trainer zum Bauernopfer zu machen. Einen Trainer notabene, den man monatelang gescoutet und als «perfect match» angepriesen hatte. Einen Trainer, dem man mehr als die Hälfte seines Kaders ausgetauscht hat. Und der seit seinem Amtsantritt nie eine vernünftige Basis hatte, auf der er hätte aufbauen können.

39 Mutationen wurden in diesem Sommer vollzogen. Neununddreissig! Und von Timo Schultz war kein einziges schlechtes Wort zu hören. Doch statt diese Klasse von Schultz anzuerkennen, hat man ihm beim FCB keine Zeit gewährt. Nur drei Liga-Partien durfte er werkeln, nachdem sein Team denn endlich stand. Eine reelle Chance ist das nicht. Der Trainer, der unter diesen Vorzeichen reüssiert hätte, muss noch erfunden werden.

Stattdessen muss man sich fragen, welcher Trainer es bei diesem FC Basel denn bitte schaffen soll? Denn Trainer sein unter Sportdirektor Heiko Vogel ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist des Pudels Kern. Und wohl auch der Grund, wieso Vogel nicht Trainer «ad interim», sondern Trainer «bis auf Weiteres» ist. Vom Sparringpartner des Trainers wurde er zu dessen Nachfolger. Zum zweiten Mal. Obschon er bei seinem Antritt im Januar behauptete, nicht mehr Trainer sein zu wollen.

Klar, die neuerliche Trennung mag einen kurzfristigen Impuls geben. Aber: von Langfristigkeit fehlt jede Spur. Eben so von Kontinuität. Irgendwann muss man sich fragen, ob es denn tatsächlich jeweils am Trainer lag und liegt. Und wer sich diesen Job dereinst antun will.