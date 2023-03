FC Basel Wouter Burger: «Von einem Tackling kann man sich nichts kaufen» Hadern über eine ungenügende zweite Halbzeit, aber ausreichend Selbstvertrauen, um an ein gutes Ende in Bratislava zu glauben – das ist das Stimmungsbild bei den FCB-Spielern nach dem 2:2 im Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League.

Taulant Xhaka:

«In der zweiten Halbzeit hat uns die Präzision gefehlt, wir haben die Zweikämpfe nicht mehr so gewonnen wie in der ersten, waren nicht mehr so bissig. Und die beiden Gegentore waren zu einfach.

Beim 1:1 mussten wir, glaube ich, zehn Minuten warten auf das Ergebnis des VAR. Ich habe den Schiedsrichter gefragt, er hat gemeint, dass es eine ganz, ganz enge Sache ist. Es war auch auf dem Bildschirm von Co-Trainer Davide Callà ganz schwer zu erkennen. Unterm Strich soll der Schiedsrichter keine Ausrede sein,

In Bratislava fängt es wieder bei Null-zu-Null an. Es wird wie ein Endspiel sein, und wir haben oft genug bewiesen, dass – wenn es drauf ankommt – wir in solchen Partien parat sind. Wir sind spielerisch sicher die bessere Mannschaft, aber Slovan ist sehr erfahren, das haben sie gezeigt. Wenn wir eine Schippe drauflegen können, bin ich überzeugt davon, dass wir in Bratislava gewinnen.»

Wouter Burger:

Wouter Burger:

«Wir waren voller Energie, haben das Spiel dominiert und Chancen kreiert. Das 1:1 kommt aus dem Nichts. Das schmerzt. Wir hatten in der Pause das Gefühl, ein wirklich gutes Spiel zu machen. Aber wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, war nicht mehr gut genug. Wir haben ein bisschen das Momentum verloren und nicht mehr den FC Basel der letzten Spiele gezeigt. Darüber bin ich am meisten enttäuscht.

Die Kraft ging uns ein bisschen verloren, wir konnten uns nicht mehr gegenseitig pushen und haben die Dinge vernachlässigt, die uns als Team in den letzten Spielen so stark gemacht haben. Jeder, ich auch, muss mehr tun, um den Ball zu behaupten, freie Räume zu finden und den Gegner laufen zu lassen.

Mein Tackling in der zweiten Halbzeit? Nette Szene, aber davon kann man sich nichts kaufen. Ich würde es vorziehen, das Spiel zu gewinnen.

Aber es ist ein 2:2, alles ist offen. Und im eigenen Stadion zu spielen muss nicht unbedingt nur ein Vorteil sein. Wir reisen mit einem guten Gefühl nach Bratislava, weil wir uns als Team in einem positiven Wandel befinden.»

Michael Lang:

Michael Lang:

«Gegen einen abgeklärten Gegner haben wir eine sehr gute erste Hälfte gespielt, nach der wir durchaus höher hätten führen können. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn man ein Tor bekommt, wo es wie beim 1:1 um Zentimeter geht.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwer getan, haben nicht mehr so viele Lösungen gefunden, sind wir zu wenig mutig gewesen. Im Offensivspiel hat uns die Überzeugung gefehlt. Dass es nicht einfach wird, wussten wir, gewarnt waren wir auch. Slovan hat in der zweiten Halbzeit die Räume gut zugestellt und auf Konter gespielt. So ist es sicher ein eher enttäuschendes Resultat.

Nächste Woche wird ein anderes Spiel werden als in der Gruppenphase, wo man mit einem Auswärtspunkt gut leben konnte. Es geht dieses Mal ums Gewinnen. Es wird eine sehr abgeklärte Leistung nötig sein, und dann bin ich schon optimistisch, dass wir das schaffen können.»