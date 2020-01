FC Birsfelden: Wo der Box Club das Geld eintreibt

Am 1. Juli dieses Jahres wird der FC Birsfelden hundert Jahre alt. Im Gründungsjahr 1920 gab es noch keine wirkliche Meisterschaft, diese wurde erst vier Jahre später eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Schweizer Fussball-Liga vergrössert und auf die Serien A, B, C und D erweitert. Der FC Birsfelden fing ganz unten an und kämpfte sich mit der Zeit hoch.

Heute sitzen Dominik und Roland Hürner am Stammtisch auf dem Sportplatz Sternenfeld und erzählen die Geschichte ihres Vereins. Dominik ist der aktuelle Präsident und damit auch der Nachfolger seines Vaters, der schon seit 55 Jahren zum FC Birsfelden gehört. Stolz erinnert sich Roland, wie es sein Herzensklub einmal bis in die zweithöchste Schweizer Liga geschafft hat. Doch der ehemalige Präsident wirft sogleich ein, dass man den damaligen Amateur-Fussball nicht mit dem heutigen vergleichen kann: «Das Niveau, die Fitness und die ganzen Vorbereitungen sind heute schon in der 2. Liga bedeutend professioneller als noch bei einem wichtigen Cupspiel in der zweithöchsten Liga vor 70 Jahren.»