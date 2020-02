FC Gelterkinden: Für 25'000 Franken für einen Tag Borussia Dortmund gemietet

In einem langfristigen Projekt porträtiert die bz alle Sportvereine der Region auf einer ganzen Zeitungsseite und auch auf unserem Onlineportal. Bist auch Du in einem Verein, der eine tolle Geschichte zu erzählen hat, dann schreibe eine E-Mail an sportbasel@chmedia.ch

Was folgte war nicht nur das Spiel zwischen Xamax und Admira Wacker, sondern ein wahres Stelldichein von bekannten Fussballgrössen. Karl-Heinz Rummenigge, Ottmar Hitzfeld, Christoph Daum – alle gastierten im ländlichen Gelterkinden. Die Initialzündung für das internationale Schaulaufen fiel bereits 1984, sechs Jahre vor dem berüchtigten Telefon von Fleury. Der FC Gelterkinden transferierte Beat Suter, der später auch für die Nationalmannschaft auflaufen sollte, an den FC Basel und erhielt dafür das Basler Zugeständnis, bei der Eröffnung der Wolfstiege ein Spiel gegen den SC Freiburg auszutragen. Heubergers Traum von internationalen Spielen war damit lanciert. «Viele haben über mein Vorhaben gelacht und gesagt, dass es sowieso nichts werde», erinnert er sich. Er belehrte sie eines Besseren.

Mit dem Spiel zwischen Xamax und Admira Wacker zog Heuberger seinen ersten grossen Fisch ans Land. Erneut spielte Beat Sutter, der inzwischen bei Xamax unter Vertrag stand, die Rolle des Mittelmannes. «Für die wunderschönen Stunden, die wir bei Ihnen verleben durften, sagen wir Ihnen Dankeschön», schrieb daraufhin ein begeisterter Gilbert Facchinetti, damaliger Xamax-Präsident, ein Fax an Heuberger. Für den Gelterkinder war es eine Motivationsspritze für weitere Grossereignisse.

Borussia Dortmund kommt mit 30 Minuten Verspätung

Zwei Jahre später wagte er sich an eine ganz grosse Nummer des deutschen Fussballs, Borussia Dortmund. Mit seiner unverblümten Art rief er in der Dortmunder Geschäftsstelle an, wurde mit Präsident Michael Meier verbunden und wollte ihn von einem Spiel in Gelterkinden überzeugen. Doch dieser brauchte Bedenkzeit. «Als er mich zurückrief und einwilligte, fiel ich aus allen Wolken», sagt Heuberger. Als Bedingung forderte Meier, dass sein BVB mit Trainer Ottmar Hitzfeld aufgrund dessen Vergangenheit gegen den FC Basel antritt. Ein Wunsch, den Heuberger nur allzu gern erfüllte. 25’000 Franken überwies Gelterkinden an Dortmund und versprach den Deutschen vertraglich, ein guter Gastgeber zu sein.