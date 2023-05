Seelentröster Vogel und die Herkulesaufgabe gegen Lugano

Nach einer Nacht, die Heiko Vogel als «kurz mit zu wenig Schlaf» bezeichnete, schaute der FCB-Trainer am Morgen nach dem Aus im Europacup immer noch in desillusionierte Gesichter seiner Spieler. «Es war eine gedrückte Stimmung, das ist menschlich, das ist okay», sagt Vogel. «Im Moment überwiegt der Schmerz, aber es gibt auch die grosse Chance, aus dieser Niederlage etwas mitzunehmen. Wir können es uns aussuchen, wie wir zurückkommen, nämlich stärker.»

Heiko Vogel am Donnerstag während des Halbfinal-Rückspiels gegen die Fiorentina. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Morgen sähe die Welt schon anders aus, prophezeit Seelentröster Vogel, und in dieser Welt erwartet er mit seiner Mannschaft am Sonntag (16.30 Uhr) den FC Lugano, den Dritten der Super League mit satten acht Längen Vorsprung auf den FCB. Die Tessiner Cup-Finalisten (am 4. Juni in Bern gegen YB) nötigen Vogel allen Respekt ab: «Wir erwischen sie in einer sehr guten Phase. Eine Mannschaft, die weiss, was sie kann und die eine gute Mischung aus Jung und Alt hat.»

Die anders aussehende Welt bedeutet auf dem Rasen des Joggeli: «Das Spiel wird eine diametral andere Charakteristik im Vergleich zum Donnerstag gegen die Fiorentina haben», so Vogel, als sein Team den italienischen Ballbesitz über sich ergehen lassen und wegverteidigen musste. Angesichts der Erwartungen an sich selbst und denen des Klubchefs David Degen, der in den letzten drei Spielen drei Siege fordert, setzt Vogel darauf, dass seine Spieler beim Anpfiff am Sonntag eine «Jetzt-erst-recht-Mentalität» an den Tag legen.

Drei minus zwei: Kasim Adams und Taulant Xhaka (von links, hier am Donnerstag gegen Florenz) sind am Sonntag gesperrt, Michael Lang (rechts) muss gegen Lugano wieder ran. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Wenn Vogel von einer «Herkulesaufgabe» gegen Lugano spricht, hat er zum einen den mentalen und physischen Zustand seiner Mannschaft im Blick. Und die personelle Situation. Denn neben dem verletzten Spanier-Duo Arnau Comas und Sergio López fehlen ihm gleich vier gesperrte Spieler: Liam Millar aufgrund seiner vierten gelben Karte in St. Gallen sowie, als langanhaltende Nachwirkung des Desasters gegen den FC Zürich, Wouter Burger (sitzt die letzte von zwei Spielsperren ab), Kasim Adams (zweite von drei) sowie Taulant Xhaka, den man erst irgendwann im August wieder auf einem Super-League-Platz sehen wird. (cok)