Der FCB in der Sommerpause

Seit dem 21. Juni trainiert der FC Basel wieder für die neue Saison 2023/24. Nach einem 0:1 gegen CSKA Sofia zum Abschluss des einwöchigen Trainingscamps in Seefeld/Tirol steht am 8. Juli (14 Uhr) im Rahmen des Stadionfestes in Vaduz ein zweites Testspiel an, ehe am 16. Juli (16 Uhr) der portugiesische Meister Benfica Lissabon im Joggeli zur Generalprobe vor dem Saisonstart erwartet wird. Zusätzlich wurde ein Test am Dienstag, 18. Juli (19 Uhr) auf der Schützenmatte gegen die Old Boys angesetzt.

Start in die neu zwölf Mannschaften umfassende Super League ist am 22. Juli. Der FCB beginnt am Samstag um 18.15 Uhr auswärts in St. Gallen.