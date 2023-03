Die Länderspiel-Übersicht der FCB-Spieler

Zeki Amdouni schoss in Weissrussland für die Schweizer Nationalmannschaft sein erstes Länderspieltor. Der Basler Shootingstar, der unterdessen auch bei Gladbach auf dem Zettel stehen soll, wurde in Novi Sad in der 58. Minute für Hattrick-Torschütze Renato Steffen eingewechselt. Sieben Minuten später schoss der Stürmer das 5:0. In der 76. Minute steht der Pfosten einem zweiten Treffer im Weg. Vereinskollege Michael Lang sass 90 Minuten auf der Bank.

Dan Ndoye war beim Testspiel der Schweizer U21 in Almeria gegen den Nachwuchs Spaniens in der 8. Minute für das 1:0 besorgt. Und obwohl auch der vollständig genesene Darian Males 80. Minuten spielte, trat Kastriot Imeri in der 63. zum Elfmeter an und stellte auf 2:1 für die Schweiz. Siegreich war das Team von Patrick Rahmen dennoch nicht, weil Rodrigo Riquelme in der Schlussphase noch einen Doppelpack zum 3:2 für Spanien schnürte. Bradley Fink ersetzte in der 85. Minute im Sturm Filip Stojilkovic.

Wouter Burger spielte für die U21 der Niederlande im Testspiel in Norwegen ab der 62. Minute. Die drei Tore beim 3:0-Sieg der Holländer fielen alle schon vorher.

Andy Diouf wurde bei der 0:4-Testspiel-Niederlage der französischen U21 gegen England in der 74. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. In der Schlussviertelstunde fielen dann noch drei Gegentore. Dennoch dürfte sich Diouf über das Debüt in der U21 freuen.

Emmanuel Essiam beendete mit der U23 Ghanas das Playoff-Hinspiel für den U23-Afrika-Cup in Algerien 1:1. (jaw)