Erfolgsgeschichte im Garagenformat: Die beliebten Basler Quartierflohmis gehen in die nächste Runde

Sie entwickeln sich zum festen Bestandteil des Basler Stadtlebens: Auch in diesem Jahr wird an den Quartierflohmärkten wieder gefeilscht, gestöbert und geplaudert – dies in mehr Quartieren als je zuvor.