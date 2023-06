Der FCB in der Sommerpause

Bis zum 1. Juli weilt der FC Basel in Seefeld im Trainingslager. Zum Abschluss gibt es auf dem Heimweg in Kematen das erste von drei Testspielen; Gegner ist CSKA Sofia. Am 8. Juli (14 Uhr) spielt der FCB dann im Rahmen des Stadionfestes in Vaduz, ehe am 16. Juli (16 Uhr) der portugiesische Meister Benfica Lissabon im Joggeli zur Generalprobe vor dem Saisonstart erwartet wird. Zusätzlich wurde ein Test am Dienstag, 18. Juli (19 Uhr) auf der Schützenmatte gegen die Old Boys angesetzt.

Start in die neu zwölf Mannschaften umfassende Super League ist am 22. Juli. Der FCB beginnt am Samstag um 18.15 Uhr auswärts in St. Gallen.