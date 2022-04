Lange Wartelisten Jugendliche zwischen Stuhl und Bank: In der Region gibt es zu wenig intensivbetreute Heimplätze

Wenn die Betreuung in einem Jugendheim nicht ausreicht, eine psychiatrische Klinik aber nicht mehr nötig ist, gibt es zu wenig Angebote, die diese Lücke füllen. Nun tut sich was in Baselland.