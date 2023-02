Hitz statt Salvi: Vogel ersetzt den Cup-Goalie

Kein Geheimnis machte FCB-Trainer Heiko Vogel am Dienstag daraus, wer am Mittwoch im Cup-Viertelfinal beim FC St. Gallen (20.15 Uhr, SRF live) zwischen den Pfosten stehen wird: Es ist nicht Mirko Salvi, der als Nummer 2 unter den Torhütern in den bisherigen Cup-Begegnungen den Vorzug erhielt, sondern Marwin Hitz.

«Er ist extrem gut drauf», sagt Vogel über seine Nummer 1 und verweist darauf, Stabilität im Team erreichen und deshalb auf «jede vermeidbare Rotation» verzichten zu wollen.

Was das für die Besetzung der restlichen zehn Feldpositionen bedeutet, wollte er natürlich nicht verraten. Klar ist, dass ihm Fabian Frei und Kasim Adams, die am Sonntag gesperrt waren, wieder zur Verfügung stehen für die Besetzung der Abwehr, die der Trainer für das Lugano-Spiel (2:2) einen «wild zusammengewürfelten Haufen, eine aus der Not geborene Viererkette» nannte.

Weiter fehlen beim FCB Jean-Kévin Augustin sowie Arnau Comas, wobei der Spanier am Dienstagnachmittag einen Einstieg ins Mannschaftstraining probieren wollte.

Der FCB-Tross wird nicht am Vortag in die Ostschweiz anreisen, sondern erst am Mittwoch und in einem Tageshotel Zimmer beziehen. In St. Gallen sind im Vorfeld des Cup-Schlagers bisher 13'500 Tickets abgesetzt. (cok)