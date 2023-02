Der FCB schickt Hilfsgüter in die Türkei

Für den FC Basel steht in dieser Woche eine schwierige Reise in die Türkei an. Schwierig nicht nur aufgrund der sportlichen Herausforderung, sondern auch, weil er eine Reise in ein Land antritt, das aufgrund der schrecklichen Naturkatastrophe von vergangenem Montag noch immer in Schockstarre ist.

Wie die türkische Botschaft nun via Twitter verkündet, engagiert sich der FCB für die Überlebenden des Erbebens. Die Basler verschicken gesammelte Hilfsgüter mit Lastwagen in die Türkei. Eine schöne Geste der Basler, die am Mittwoch in Richtung Trabzon aufbrechen werden. (cfe)