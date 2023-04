Xhaka ist krank, Lang gesperrt und ohne Option

Eigentlich war Taulant Xhaka in Luzern (Samstag, 20.30 Uhr, SRF2 live), von FCB-Trainer Heiko Vogel für die Startelf vorgesehen, am Freitag meldete sich Xhaka jedoch kränkelnd ab. Neben dem dauerverletzten Arnau Comas fehlt in der 23. Runde der Super League ausserdem Michael Lang mit Gelbsperre. Lang, am 8. Februar 32 Jahre jung geworden, hat Mitte der Woche in einem Interview mit der «Basler Zeitung» dargelegt, dass es die ursprüngliche Option in seinem Vertrag seit Jahreswechsel nicht mehr gibt und sein Kontrakt mit dem FCB somit am Saisonende ausläuft.

Wieder voll im Mannschaftstraining integriert ist Jean-Kévin Augustin, ob er bereits am Wochenende eine Rolle spielen kann, liess Vogel offen. Nähere Auskunft gab der Trainer zum Fitnesszustand von Comas. Der Spanier hat zwar seine Muskelverletzung am Oberschenkel auskuriert, laboriert aktuell jedoch an Beschwerden im Aduktorenbereich und am Schambeinansatz, eine Diagnose, aufgrund derer Vogel «keinerlei Risiko» eingehen will. (cok)

Taulant Xhaka im November beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison mit dem FC Luzern, bei dem der FCB die letzten fünf Spiele ausnahmslos gewonnen hat. Bild: Imago

Prächtige Basler Bilanz in Luzern

Von der schmerzlichen 2:3-Heimniederlage im Januar samt Gegentor in letzter Minute abgesehen, weist der FCB gegen den FC Luzern eine prächtige Bilanz aus. Davor blieb Basel gegen die Innerschweizer in zehn Spielen ungeschlagen (8 Siege, 2 Remis). Die letzte Niederlage in Luzern gab es vor fast drei Jahren (1:2), seither hat der FCB fünf Mal in der Swissporarena gewonnen. (cok)