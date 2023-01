Astronomie Trotz Dauernebel im Januar: Baselbieter Astrofotograf gelingt Kometen-Schnappschuss

In der Nacht auf Mittwoch erreicht der Komet C/2022 E3 (ZTF) den erdnahesten Punkt. Die Wetteraussichten für eine klare Nacht sind aber schlecht. Jörg Studer hatte zum Jahreswechsel Glück und konnte den Himmelskörper in seinem Garten in Thürnen festhalten.