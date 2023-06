Die FCB-Länderspieler-Übersicht

Zeki Amdouni: Der Stürmer startete in der EM-Quali in Andorra für die Nati von Beginn an und erzielte in der 32. Minute das 2:0. Die Schweiz gewann mit 2:1 und Amdouni feierte im erst vierten Länderspiel bereits den dritten Treffer. In drei Spielen in Serie getroffen hatte zuletzt 2012 Mario Gavranovic.

Am Montag baute Amdouni die unglaubliche Serie weiter aus. Gegen Rumänien besorgte er beim 2:2 die Tore zur 2:0-Führung. In der 59. Minute wurde er ausgewechselt. Nach fünf Länderspielen (jeweils Teileinsätze) steht Amdouni jetzt bei fünf Toren.

Dan Ndoye: Der Flügel schoss für die Schweizer U21 in einem inoffiziellen Testspiel über 4x30 Minuten gegen Deutschland vor der Reise zur EM nach Georgien in der 5. Minute in Führung. Am Ende verlor die Schweiz aber noch mit 1:3. Ndoye stand in den letzten zwei Vierteln nicht mehr auf dem Platz.

Wouter Burger: Der Mittelfeldspieler kam im Testspiel mit der U21 der Niederlande gegen den Nachwuchs Japans zur Pause aufs Feld. Tore gab es keine zu bejubeln. Auch Burger ist unterdessen in Georgien angekommen, wo er mit den Niederlanden an der U21-EM in Gruppe A auf den Gastgeber, Belgien und Portugal trifft.

Emmanuel Essiam: Der Mittelfeldspieler verlor mit der U23 Ghanas gegen die U23 Südkoreas zwei Testspiele 1:2. und 1:3 Essiam spielte jeweils 90 Minuten durch. Ab dem 25. Juni beginnt der U23-Afrika-Cup. Essiam spielt dort mit Ghana in der Gruppe gegen Kongo, Gastgeber Marokko und Guinea.

Liam Millar: Kanada spielte in den letzten Tagen im Concacaf-Nations-League-Final-Four, für das der Basler Flügel allerdings noch nicht aufgeboten wurde. Kanada gewann 2:0 gegen Panama und verlor dann das Finale gegen die USA mit 0:2

In Nord- und Mittelamerika wird ab dem 24. Juni der Gold Cup gespielt. Für die Kontinentalmeisterschaft, die in diesem Jahr in Kanada und den USA stattfindet, steht Millar im Aufgebot. In der Gruppe geht es gegen Kuba und Guatemala. Das Finale wäre am 17. Juli. Es könnte also gut sein, dass Millar erst nach Saisonstart in der Schweiz (22. Juli) zurück nach Basel kommt. Denn normalerweise gibt es nach grossen Turnieren noch ein paar Tage Ferien.

Sayfallah Ltaief: Der Flügel kam beim 0:1 in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äquatorialguinea nicht zum Einsatz, da er mit einem Platz auf der Tribüne vorlieb nehmen musste.