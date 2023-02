Trabzonspor verliert Topspiel in Istanbul

Der amtierende türkische Meister Trabzonspor ist am Sonntag bei seinem designierten Nachfolger Galatasaray mit 1:2 (1:1) unterlegen. Bei Schneetreiben in Istanbul ging Trabzonspor, am 16. und 23. Februar Gegner des FC Basel in der Conference League, mit einem Blitzstart durch ein Tor des uruguayischen Torjägers Maxi Gomez in der ersten Minute in Führung. Galatasaray reagierte in der 18. Minute (Dries Mertens), drehte die Partie mit einem von Mauro Icardi verwandelten Penalty in der 53. Minute und baute die vereinsinterne Rekordserie auf 15 Pflichtspielsiege in Serie aus.

Trabzonspor, nun 16 Punkte hinter «Cimbom» zurück, wartet damit seit über vier Monaten auf einen Auswärtssieg in der Süper Lig, hat aber gleichzeitig eine eindrückliche Bilanz im eigenen Stadion, wo man seit eineinhalb Jahren unbesiegt ist. In Istanbul fehlte Trainer Abdullah Avci nebst den verletzten Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres und Marek Hamsik auch der kapverdische Nationalspieler Djaniny Semede, der offenbar vor einem Wechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate steht. (cok)