FCB-Topskorer Roberto Frigerio gestorben

Es mag wie eine Plattitüde klingen, wenn jemand sein Talent in die Wiege gelegt erhält, aber bei Roberto Frigerio war das wirklich der Fall: Sein Vater Alessandro gehörte zum Kader des Schweizer Nationalteams, das 1938 an der WM in Frankreich Grossdeutschland in einem Spiel mit 4:2 besiegte. «Mucho» wurde schon der Vater genannt, denselben Übernamen «erbte» auch Roberto Frigerio und zwar zu Recht: Er schoss in seiner langen Karriere tatsächlich viele Tore – das erste bereits im Alter von 16 Jahren in seinem allerersten Spiel im Dress von Chiasso – gegen den FC Basel.

Mag sein, dass die Basler von da an ein besonderes Augenmerk auf den Spieler legten, der als klassischer Mittelstürmer der gegnerischen Verteidigung oft arg zusetzte. Jedenfalls verpflichtete ihn Rotblau bereits in den fünfziger Jahren für zwei Saisons, bevor er sein Glück in der Romandie suchte und es dort auch fand: Für La Chaux-de-Fonds und Lausanne schoss er ebenfalls eine Menge Tore. Bereits 1963 kehrte er jedoch zum FCB zurück und drückte dieSem seinen Stempel auf: In der Saison 1966/67, in welcher der Klub das Double gewann, war er mit 16 Toren der treffsicherste Spieler des Teams.

Insgesamt traf er für Rotblau bis zu seinem Abgang 1968 in 185 offiziellen Spielen nicht weniger als 103-mal – Platz 10 in der ewigen FCB-Torschützenliste. Karli Odermatt erinnert sich an Frigerio als kopfballstarken, echten Mittelstürmer mit einem knallharten Schuss. «Und wir waren immer ein wenig neidisch auf ihn, denn keiner sah besser aus als Roberto», sagt er mit einem Lächeln. Am Ostersonntag, den 9. April, ist Roberto Frigerio im Alter von 84 Jahren gestorben. (aws)