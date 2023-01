Males und Ndoye wieder im Mannschaftstraining

Zumindest an der Personalfront gibt es beim FC Basel gute Neuigkeiten. Mit Darian Males und Dan Ndoye sind zwei Spieler, die zuletzt fehlten, wieder zurück im Mannschaftstraining. Ein Einsatz gegen GC im Cup komm aber tendenziell zu früh. «Sie brauchen noch ein paar Tage, um in den Rhythmus zu kommen», so Alex Frei. Noch immer verletzten fehlen Jean-Kévin Augustin sowie Arnau Comas. Wouter Burger sitzt ausserdem seine zweite Sperre ab. (cfe)