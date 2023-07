Trainings-Update: Mit Amdouni wird erst in der Woche vor Meisterschaftsstart gerechnet – wenn überhaupt

Auf 25 Spieler ist die Trainingsgruppe beim FC Basel am Dienstag angewachsen. Zum ersten Mal dabei waren Thierno Barry, der neue, französische Mittelstürmer aus Belgien, sowie Jonathan Dubasin, der spanisch-belgische Doppelbürger aus der Segunda División. Beide steckten im sehr intensiven Vorbereitungsbetrieb unter Trainer Timo Schultz nach einer Weile zurück, vor allem, weil sie am Vortag in der Rennbahnklinik bei den medizinischen Tests vor der Vertragsunterzeichnung an die Belastungsgrenze hatten gehen müssen.

Wieder dabei ist Emmanuel Essiam, der vom U23-Afrikacup in Marokko zurück ist, ebenso Nasser Djiga, der wie Sayfallah Ltaief nach einer Ausleihe (zunächst) wieder beim FCB trainiert. Für nächste Woche kündigt sich der Wiedereinstieg von Jonas Adjetey an, nachdem der 19-jährige Innenverteidiger aus Ghana einen Mittelfussbruch auskuriert hat.

Ausserdem wird dann auch mit Dan Ndoye gerechnet, der nach der U21-Europameisterschaft doch noch Ferien bekommen hat. Ein paar Tage mehr werden Zeki Amdouni zugestanden, der vor der EM auch zum Aufgebot der A-Nationalmannschaft gehört hatte. Der Shootingstar wird erst in der Woche vor Saisonstart am 22. Juli in St. Gallen erwartet – wenn sich bis dahin nicht die Dinge grundlegend verändert haben.

Bei Liam Millar, dem letzten Spieler, der noch mit der kanadischen Nationalmannschaft engagiert ist, entscheidet sich in der Nacht auf Mittwoch, ob gegen Kuba die Viertelfinals (8./9. Juli) am Gold Cup erreicht werden. Das Endspiel findet erst am 16. Juli statt. (cok)