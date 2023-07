Burger ausgeschieden, Millar und Essiam ebenfalls im Einsatz

Wouter Burger ist mit der niederländischen U21 überraschend bereits in der Vorrunde aus der EM ausgeschieden. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Georgien (1:1) stand der Basler Mittelfeldspieler in der Startelf und wurde in der 74. Minute ausgewechselt. Ein Sieg gegen den Co-Gastgeber hätte gereicht. Doch nach dem dritten Unentschieden im dritten Spiel reisen die Holländer als Dritte heim.

Liam Millar stand beim Startspiel des Goldcups zwischen Kanada und Guadeloupe in der Startelf. Gegen den Inselstaat kam Mitfavorit Kanada aber nicht über ein 2:2 hinaus. Millar wurde beim Stand von 1:1 in der 65. Minute ausgewechselt. Der Ausgleich des Aussenseiters fiel in der 93. Minute. In Gruppe D trifft Kanada noch auf Guatemala und Kuba.

Emmanuel Essiam hat mit Ghanas U23 beim Afrika Cup eine herbe Klatsche kassiert. Gegen Gastgeber Marokko verlor Ghana mit 1:5. Essiam wurde beim Stand von 1:4 in der 52. Minute eingewechselt. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Guinea entscheidet sich, ob Ghana ins Viertelfinale kommt. (jaw)