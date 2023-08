Details zum Ndoye-Deal, Spekulationen um Demir und Gassama

Während Dan Ndoye am Donnerstagvormittag auf dem Trainingsplatz war, allerdings angeschlagen nicht am wettkampfmässigen Übungsbetrieb teilnahm, wird in Italien über eine Einigung zwischen dem FCB und Bologna berichtet und Details ausgebreitet. So will die Lokalausgabe des Corriere della Sera wissen, dass zunächst eine Leihprämie von zwei Millionen Euro fliesst, nach einem Jahr die fixe Übernahme weitere sieben Millionen kostet und leistungsabhängige Boni von einer Million hinzukommen können. Ndoye selbst soll demnach für den Vierjahresvertrag plus Option ein jährliches Netto-Salär von 800’000 Euro einstreichen.

An anderer Stelle ist von einem Zwölf-Millionen-Ablösepaket die Rede; angeblich wird Ndoye an diesem Freitag, an dem die Mannschaft von Trainer Thiago Motta in der Coppa Italia gegen Cesena die Saison eröffnet, zu den medizinischen Tests in der Emilia-Romagna erwartet.

Nach wie vor scheint die Finalisierung mit davon abzuhängen, wann Basel offensiven Ersatz präsentieren kann. Yusuf Demir, derzeit noch in Diensten von Galatasaray, dort aber diese Woche bereits von der Uefa-Liste für die Champions-League-Qualifikation gestrichen, scheint mehr denn je ein Thema zu sein. Ausserdem poppt nun wieder der Name Djeidi Gassama auf. Schon vor einem Jahr wurde der Youngster von PSG mit dem FCB in Verbindung gebracht. Die vergangene Saison verbrachte der 19-Jährige leihweise beim KAS Eupen in der höchsten belgischen Liga, wo der Linksaussen in 19 Spielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen kam. (cok)