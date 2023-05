So begründet das Verwaltungsgericht seinen Negativ-Entscheid

Das Verwaltungsgericht führt mehrere Gründe für seinen Entscheid auf. So nennt das Gericht konkret das Spiel zwischen Marseille und dem FCB im März 2022. Die Richter sprechen zudem generell von Problemen in Nizza, und erwähnen dabei das Spiel gegen den 1. FC Köln. Zudem sei es am Mittwochabend zu einer Schlägerei in Menton in der Nähe von Nizza gekommen. Ein Video dazu sei in den sozialen Medien veröffentlicht worden.

Neben dem Fanverhalten zählt das Gericht weitere Gründe auf. So werde es heute zu einer Demonstration in Nizza gegen das Rentengesetz in Frankreich kommen, die zu Unruhen führen könnte. Schliesslich müsse die Grenze wegen illegaler Einwanderer kontrolliert werden. Daher seien nur drei von fünf angeforderte Polizeieinheiten zur Verfügung gestellt worden.

Zudem sei es ungewiss, so das Gericht weiter, ob die Organisation einer Fanzone ausreichend sei, um Unruhen zu verhindern. Offenbar rechnen die Behörden nicht mit Unruhen innerhalb des Stadions sondern ausserhalb. Die Befürchtungen beschränkten sich auf Unruhen, die ausserhalb des Stadions, im gesamten Gebiet von Nizza, auftreten könnten.

Das Gericht namens Conseil d’Etat sei deshalb zum Schluss gekommen, dass die Rechtswidrigkeit der Anordnung nicht ausreichend «offensichtlich» sei.

Damit stehe fest, schreibt der FCB, dass der Gästesektor im Stadion von Nizza geschlossen bleibe und keine als FCB-Fans erkennbare Zuschauerinnen und Zuschauer im und ums Stadion zugelassen seien – genauso wie in der Stadt Nizza und Umgebung.

Generell werde den FCB-Fans vor Ort empfohlen, sehr vorsichtig zu sein, schreibt der FCB weiter. Die Polizei werde gemäss ersten Auskünften nicht zu ihrem Schutz eingesetzt werden. Die Polizei könnte vielmehr beschliessen, FCB-Fans am Betreten des Stadions zu hindern (wenn man sie Deutsch sprechen hört) oder sie gar festzunehmen – das sei anscheinend schon ein paar Mal passiert.