FCB-Captain Valentin Stocker: «Das Leben hat immer mit Loslassen zu tun»

Valentin Stocker ist Luzerner, aber irgendwie auch Basler. So sagt er es zumindest selber. Und so passt es, dass der Captain des FC Basel in Luzern wohnt, nach den Trainings jeweils in die Heimat fährt, sich aber gleichwohl mit Basel verbunden fühlt und «ich manchmal lieber den Tag hier verbringe, weil ich die Vibes der Stadt spüren will.» Basel passe in vielen Dingen besser zu ihm, erklärt der weltoffene Stocker. Und wenn man ihm so lauscht an diesem Herbstnachmittag, als er in Richtung Vierwaldstädtersee schlendert, da glaubt man, in seinen Worten über Basel auch Parallelen mit Berlin zu hören, dem dritten Ort, an dem er lebte und den er liebt. Um über Heimat, Distanz und Kritik zu sprechen, treffen wir Valentin Stocker in einem seiner Lieblingscafés in Luzern, im Herzen der Stadt.

Was heisst, Sie fühlen sich hier relativ normal? Dass Sie hier nicht der Fussballer, sondern der Mensch Valentin Stocker sind?

Ja, genau.

Können Sie denn nicht überall als Mensch Valentin Stocker Kaffee trinken gehen?

Doch, das schon. Es ist lustig, ich gehe beispielsweise oft im Basler Gundeli-Quartier Kaffee trinken. Da habe ich gerade kürzlich jemanden getroffen, der früher in einem Kaffee und jetzt in einem neuen Restaurant da arbeitet. Der wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Das ist auch mal easy (lacht).

Also geniessen Sie dieses unerkannt bleiben?

Ja, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es in Berlin diesbezüglich schon am allerschönsten. Da haben mich wenn dann Touristen aus der Schweiz erkannt und angesprochen. Hier in der Schweiz fühlt man sich schon etwas beobachtet, die Leute interessiert es, wer ich bin, was ich mache. Das ist absolut okay, ich will mich hier nicht beschweren. Aber ich kann es auch nicht leugnen, dass ich es geniesse, wenn ich ein bisschen inkognito unterwegs bin. Wie hier in diesem Café.

Hatten Sie jemals negative Konfrontationen?

Auch das kommt vor. Meist werden diese Sachen aber erst nachgerufen, wenn du schon 200 Meter weg bist. Bei mir ist das aber Ewigkeiten her seit dem letzten Mal. Wenn in Basel die Fans aber beispielsweise sagen, wie schade sie es finden, dass wir gegen Xamax nicht die Tabellenführung zurückgeholt haben, dann verstehe ich das. Es ist ja wirklich schade. Sie sagen dann aber auch gleich, dass es cool ist, wie es in der Europa League läuft. Das ist in Basel schon sehr speziell. Du hast nicht dieses Verbitterte, Negative, dieses Alles-ist-schlecht. Sie wünschen sich vielleicht Besserung, aber dass sie wissen auch, dass man alles dafür gibt. Das ist schön.

Sie geniessen es, inkognito zu sein. Und Sie sind auch eine Person, die Ihr Privatleben nicht so öffentlich darstellt auf den sozialen Medien. Wie schwer ist es, heutzutage vieles privat zu halten?

Für mich war von Anfang an wichtig, dass ich gewisse Sachen einfach voneinander trennen kann. Auch vom Kopf her. Ich wollte als Mensch nicht abhängig sein vom sportlichen Erfolg, aber auch umgekehrt. Das ist sicher ab und zu eine Gratwanderung. Manchmal gelingt das besser, manchmal schlechter. Schlussendlich habe ich aber auch über die Jahre gelernt, dass wenn man gewisse Bilder postet oder ständig über dasselbe spricht, dass es dann eine Resonanz in den Zeitungen gibt. Damit musst du einfach rechnen. Es ist ja auch nicht so, dass ich sage: Mein ganzes Privatleben muss unbedingt mega geheim sein. Wenn Dinge geschrieben werden, die stimmen, dann ist das vollkommen okay für mich.

Aber es war ein sehr bewusster Schritt, vieles dennoch sehr privat zu halten.

Definitiv. Aber ich poste dennoch gerne ein Bild, wenn ich im Wallis oder in den Ferien bin. Oder ich bin seit 10 Jahren mit meiner Freundin zusammen, da ist es auch logisch, dass man mal zusammen etwas postet. Wenn man glücklich ist, finde ich, darf man das auch zeigen. Es geht mir mehr darum, dass ich als Fussballer in der Öffentlichkeit stehe und auch dafür bewertet werde. Es soll nicht darum gehen, ob ich ein spezielles Auto fahre oder teuer oder günstig in die Ferien gehe.

Schränkt diese Einstellung ein?

Natürlich schränkt es ein. Es ist schon so, dass man sich oftmals viel zu viele Gedanken macht. Wie kommt das rüber? Was könnte da noch passieren? Du weisst es aber am Ende ja doch nie. Gewissermassen bist du da einfach ausgeliefert. Hochzeiten und Kinder sind auch so ein Thema. Man versteht die Medien, die etwas machen wollen. Andererseits versteht man ja auch uns, dass bei uns gewisse Sachen nicht für alle Leute bestimmt sind. Schlussendlich sind wir auch nur Menschen. Auf unseren Fehlern wird einfach oft gerne herumgeritten. Das braucht ein dickes Fell, eine dicke Haut.

Haben Sie sich das angeeignet oder hatten Sie das schon immer?

Das ist eine gute Frage. Ich mache mich eigentlich immer angreifbar, wenn ich mich mit gewissen Dingen identifiziere. Da bin ich auch sehr sensibel. Ich denke auch, dass ich mein Privatleben mit der medialen Präsenz so gestaltet habe, dass es mich selber sehr angreifbar macht. Die ganzen Sachen, bei denen es um den Fussball geht oder nur mich persönlich betreffen, die lassen mich eigentlich ziemlich kalt.

Also wenn jemand Ihre Leistung auf dem Platz kritisiert …

… dann ist mir das eigentlich egal, ja. Wenn es dann aber um mein Engagement mit Tieren geht und ich da kritisiert werde, dann ist das schon etwas, was mich mag.

Wie gehen Sie damit um?

Erstmal hat es für mich persönlich eine Entwicklung gebraucht. Ich musste sagen, dass ich für gewisse Dinge einstehe und dann ist es mir auch eigentlich egal. Aber gerade bei der Geschichte mit der Auffangstation in Süditalien… da muss ich schon sagen: In was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn ich dafür kritisiert werde? Persönlich sagt es einem ja niemand ins Gesicht. Aber es ist sicher so, dass es ein Selbstvertrauen braucht, um zu wissen, dass das, wofür du dich entschieden hast, richtig ist und es auch wert ist, dafür zu kämpfen und einzustehen, statt nachzugeben und aufzugeben. Im Moment ist ja aber ohnehin alles super und richtig, was vor eineinhalb als falsch zählte. Da habe ich dann Mühe, das ernst zu nehmen.

Nervt es, sich für etwas Gutes rechtfertigen zu müssen?

Ich habe tatsächlich selten die effektive Konfrontation, in der ich mich rechtfertigen muss. Zeitungen lese ich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Daher ist es einfach ein Teil, der nicht mehr dazu gehört. Ab und zu bekomme ich es im Nachhinein mit, aber dann kann ich es auch einfach wieder vergessen.

Gab es denn da einen Schlüsselmoment, in dem Sie merkten, dass es besser ist, keine Zeitungen mehr zu lesen?

Das ist eigentlich ganz einfach, ja: Ich wurde mit 18 Fussballprofi, hatte diesen Aufstieg mit der Finalissima 2008, und da habe ich gemerkt, dass mir alles über den Kopf steigt. Alle wollten Bilder, ich hatte jegliche Interviewanfragen, Sportpanorama, alles Mögliche. Das Rampenlicht, der Erfolg, das war mir einfach alles zu viel. Ich habe mich schon früh selber reflektiert und hatte dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, das dazu führte, das ich mich selber zu fragen begann: Wie hast du dir das überhaupt verdient?

Wie meinen Sie das?

Innerlich hast du oftmals einen Kampf, bei dem du dich fragst, wie gewisse Menschen in gewissen Situationen sein können, an Krankheiten leidend beispielsweise, und du bist hier und bist plötzlich so präsent, dass alle etwas von dir wollen. Da habe ich komplett zu gemacht. Ich wollte da keine Interviews geben, wollte nichts machen. Ich wollte einfach nur in die Ferien und für mich alleine sein.