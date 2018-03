Fünf Spiele hat der FCB in der Super League 2018 absolviert und bloss deren vier Punkte geholt. Und trotzdem ist der Trainer bisher nicht wirklich ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Das liegt auch daran, dass er den FCB in der Champions League in ungeahnte Höhen coachte. Nach dem neuerlichen Ausrutscher in Lausanne wird Sportchef Marco Streller gefragt, wie fest der Trainer noch im Sattel sitzt und sagt: «Es ist unser aller Ziel, mit Raphi (Wicky; d. Red.) in die nächste Saison zu gehen.» Zugleich erwähnt er dann die Mechanismen des Geschäfts, sagt, dass gegen Sion unbedingt ein Sieg her müsse. Wicky ist zwar dankbar für den moralischen Support. Aber auch er weiss: Wenn er weiter verliert, dann wird er eher früher als später zum Thema. Ist Platz 3 ernsthaft in Gefahr, muss Streller irgendwann reagieren. Und die einzige Möglichkeit, die ihm jetzt noch bleibt, ist einen neuen Trainer zu installieren.