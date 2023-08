FUSSBALL FCB-Frauen gelingt der Auswärtssieg gegen die Grasshoppers zum Saisonstart Im ersten Saisonspiel der NLA gewinnen die Frauen des FC Basel auswärts gegen GC mit 1:0. Den Team-Umbruch merkte man den Baslerinnen dabei nicht an.

Nia Szenk war eine von zwei Spielerinnen in der Startelf, die schon in der Saison 22/23 in Basel waren.

Nia Szenk und Aurélie Csillag – gerade mal zwei Spielerinnen, die auch in der Vorsaison das rotblaue Trikot getragen hatten, standen in der Startelf des FC Basel im Auftaktspiel der neuen NLA-Saison auswärts bei den Grasshoppers. Den Rest bildeten allesamt Neuzugänge, die bis auf Coumba Sow und Eleni Markou ihre Premiere auf Schweizer Fussballplätzen feierten. Davon, dass sich die Baslerinnen nach der Transferoffensive erst noch finden müssen, war auf dem Rasen allerdings nichts zu sehen.

Die Gäste wirkten homogen, zeigten eine gute Raumaufteilung und übernahmen sofort das Spieldiktat. Der FCB stand und presste hoch, ging aggressiv in die Duelle und gewann immer wieder Bälle im letzten Drittel, sodass GC vor dem Seitenwechsel nur einmal aus aussichtsreicher Position auf das von Anna Klink gehütete Tor schiessen konnte. Sydney Schertenleibs Abschluss geriet allerdings zwei Meter zu hoch (22.).

Die Rotblauen waren derweil deutlich gefährlicher: Sow (9.) und Milena Nikolic (38.) schossen knapp daneben, Jana Voitekovàs Freistoss ging über das Tor und Leonie Kösters Flachschuss (31.) sowie Ivana Rudelics Volley (40.) wurden von der guten GC-Torhüterin Isabel Rutishauser pariert.

Im zweiten Durchgang änderte sich wenig an der Physiognomie des Spiels, wobei mit Ausnahme einer Kopfballchance Kösters (57.) Basler Chancen zunächst Mangelware waren. Die beste Möglichkeit hatten gar die Hoppers, als Klaudia Lefeld in der 62. Minute der FCB-Abwehr entwischte, Klink aber mit tollem Fussreflex das 1:0 verhindern konnte.

Die neue FCB-Trainerin Kim Kulig wechselte in ihrem ersten Pflichtspiel kurz darauf Melissa Ugochukwu für Köster ein. «Gas geben, Toraktionen suchen und dabei die Defensivaufgaben nicht vernachlässigen», nannte die Stürmerin die Direktiven.

Ein Joker trifft zur verdienten Führung

Der Neuzugang aus Duisburg brauchte keine Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden. Die Stürmerin stand nicht nur wenige Sekunden nach ihrer Einwechslung am Ursprung eines vielversprechenden Basler Konters, sondern erlöste die Gäste in der 71. Minute mit ihrem Treffer zum 0:1. Eine von Sow abgelenkte Hereingabe wurde zur Idealvorlage für Ugochukwu. «Ich musste nur den Fuss hinhalten – und dann kamen die grossen Emotionen.»

Bis der Auswärtssieg aber in trockenen Tüchern war, mussten die Rot-Blauen noch ein paar Mal zittern. «Wir hatten in der laufintensiven ersten Halbzeit viele Körner gelassen, das machte sich nun bemerkbar», erklärte Melissa Ugochukwu, die zusehen musste, wie auch bei GC einer Einwechselspielerin beinahe Entscheidendes gelang. Doch Emoke Papai verzog einmal knapp (82.) und scheiterte zudem an der stark reagierenden Klink (86.). Und weil auch Yllka Kadriu (79.) und Lefeld (80., Lattenschuss) ihre Möglichkeiten nicht nutzen konnten, durften sich die Baslerinnen am Ende über drei verdiente Punkte freuen, hatten sie den Match doch über weite Strecken dominiert.

Das Team ist noch nicht zufrieden

«Der Sieg tut gut, aber wir können noch viel in unserem Spiel verbessern», sagte Siegtorschützin Ugochukwu. Die Rot-Blauen hatten zudem ein erstes, überzeugendes Müsterchen abgegeben, wie sie unter Kulig aufzutreten gedenken – aktiv, offensiv, mit hohem läuferischem Aufwand. «Wir wollen immer vorne drauf gehen und Druck machen», so Ugochukwu.

Weiter geht es am nächsten Samstag. Dann empfangen die FCB-Frauen den FC St. Gallen zum ersten Heimspiel. Es findet im Rahmen des Jubiläumsfestes 100 Jahre Rankhof im Kleinbasel statt.