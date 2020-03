FCB-Goalie Jonas Omlin über das Corona-Virus, Geisterspiele und den möglichen Auslandtransfer: «Das Ganze ist irgendwie unreal»

Jonas Omlin ist gerne auf dem Wasser. Als Kind wuchs er direkt am Sarner See auf, heute ist er in Basel und am Vierwaldstättersee daheim. Konditionstraining macht er lieber schwimmend als joggend und in der Freizeit macht er gerade die Bootsfahrprüfung. «Wasser bedeutet für mich Lebensqualität», sagt er beim Interview auf dem Rhein. Es fand vor einer Woche statt. Die Aussagen zu den kommenden Geisterspielen wurden im Nachhinein präzisiert, als feststand, dass das Hinspiel in Frankfurt ohne Zuschauer stattfindet.

Jonas Omlin, ab jetzt sind wohl nirgendwo mehr Zuschauer zugelassen. Was halten Sie von den Massnahmen der Behörden?

Jonas Omlin: Die sind drastisch, aber sie sind im Sinne der Gesundheit. Das steht im Vordergrund. Und deswegen akzeptieren wir die Entscheidung und die Konsequenzen.

Haben Sie Angst vor dem Virus?

Das nicht. Aber du wirst schon sensibilisiert. Grippewellen gab es immer wieder, aber solch drastische Massnahmen wurden noch nie ergriffen.

Was hat das für Sie persönlich für Konsequenzen?

Ich desinfiziere meine Hände häufiger. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass überall Desinfektionsmittel herumstehen. Ansonsten schränkt mich das Virus nicht ein. Ich gehe immer noch normal auswärts essen.

Eine Konsequenz ist auch, dass Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben die Fasnacht verpasst haben. Die Luzerner, weil Sie international spielten, und die Basler wegen des Corona-Virus.

Das stimmt. Vor allem die Luzerner Fasnacht habe ich eigentlich noch nie verpasst. Die Basler Fasnacht habe ich noch nie besucht. Das wäre in diesem Jahr auf der Agenda gestanden.

Wie schwierig ist es, wenn Spiele abgesagt werden und Sie Ihren Job nur halb ausführen können?

Wir sind immer noch täglich auf dem Platz. Aber es ist schon ein anderes Training, wenn man sich nicht spezifisch auf das nächste Spiel vorbereitet. Seit zwei Wochen ist nun dieses Spiel gegen Frankfurt der einzige Fixtermin. Damit müssen wir uns abfinden.

Hatten Sie an den freien Tagen einen Kurzurlaub nach Italien geplant?

Nein. Wir Spieler wissen natürlich auch, dass wir die Risikogebiete momentan meiden sollen. Die Dinge ändern sich im Moment so kurzfristig, dass wir lieber nicht zu weit planen.

Werden in der FCB-Kabine schon Horrorszenarien wie eine Saisonabsage diskutiert?

Natürlich wird es auch in der Kabine immer mehr zu einem Thema. Gerade wenn so Entscheidungen fallen, dass ein Rückspiel in der Europa League nicht in Basel stattfinden kann, sorgt dies selbstverständlich auch bei uns für Gesprächsstoff. Und dennoch ist das Ganze noch irgendwie surreal. In den Medien wird zwar sehr viel geschrieben, die Infizierten und die Todeszahlen steigen. Aber in der Stadt kriegst du nicht wirklich mit, dass etwas nicht stimmt. Darum ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, was das noch für Ausmasse annehmen könnte.

Vor lauter Virus kommt der Gegner fast zu kurz. Was waren Ihre ersten Gedanken nach der Auslosung?

Geiles Stadion, viele Zuschauer. Das ist für mich eigentlich immer der grösste Reiz an solchen Spielen. Ich war in der Europa-League-Quali beim Match Frankfurt gegen Vaduz. Das hat mich fasziniert. Es war ausverkauft, obwohl Frankfurt auswärts 5:0 gewonnen hatte. Diese Fankultur ist abnormal. Darum hatte ich mich schon sehr auf diese Stimmung gefreut.