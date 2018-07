Herr Streller, Sie sind oft am Handy diese Tage. Wie gestresst sind Sie?

Marco Streller: Ziemlich. Es kommt nicht unerwartet. Als FCB-Sportchef weisst du, dass Juni bis August streng ist. Es ist seit zehn Jahren so, dass wir im Sommer drei, vier Spieler verlieren.

Haben Sie damit gerechnet, Michael Lang zu verlieren?

Schauen Sie seine Statistiken an! Es kommt nicht unerwartet. Und wir hatten schon bald die Anfrage von Besiktas auf dem Tisch. Schon vorher unterbreiteten wir Michi einen neuen, aufgebesserten Vertrag. Er lehnte aber ab, weil er ins Ausland wollte, was er uns auch mitgeteilt hat. Und dann kam plötzlich Gladbach ...

Und?

Wir haben gehofft und gekämpft um ihn. Aber als Gladbach kam, wusste ich, dass es vorbei ist. Für ihn war es die Chance seines Lebens. Der Traum von der Bundesliga.

Sie hätten ja trotzdem auf Vertragserfüllung pochen können.

Wir spielten mit dem Gedanken, den Vertrag einfach auslaufen zu lassen und abzulehnen. Aber erstens stimmte das Angebot für einen Spieler seines Alters mit einem Vertrag, der noch ein Jahr dauert. Und zweitens geht es auch um Respekt gegenüber Michael Lang.

Wie meinen Sie das?

Man weiss nie, was in einem Jahr passiert. Vielleicht hätte er sich verletzt. Dann hätten wir seinen Traum zerstört. Michi ist zwar sehr wichtig für uns, aber er hat sich diesen Transfer mit seinen Leistungen auch verdient. Er hat so viel für diesen Verein geleistet. Wir müssen uns in der Schweiz einfach auch damit abfinden, dass wir eine Ausbildungsliga sind.

Jetzt sind Sie unter Druck. Vor allem auch, weil sich Taulant Xhaka noch verletzt hat.

Tauli hätte sicher ein bisschen Druck aus der Sache nehmen können. Er hat auch schon in der Champions League als rechter Verteidiger gespielt. Mit ihm hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Aber am gleichen Tag, wie es bei Michi konkret wurde, verletzte er sich. Ein Klassiker. Trotzdem: Sorgen muss sich niemand machen. Wir werden nicht sparen, sondern gebührend reagieren.

Viele Fans hoffen auf Kevin Mbabu.

Wir könnten uns Mbabu nicht leisten. Und Wuschu (Christoph Spycher; d. Red.) würde ihn mir auch nicht geben. Genauso wie auch ich keinen Spieler zu YB gehen liesse. Aber wenn wir schon bei Mbabu sind: Wo war der vor einem Jahr? Wer hätte gedacht, dass er sich so entwickelt?