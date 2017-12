Rang 6, ex-aequo mit Platz 5 (Grasshoppers Nachwuchs), und nur drei Zähler Rückstand auf den drittklassierten FC Münsingen zeigen, dass das Erreichen der Barragespiele zur Promotion League sehr realistisch ist. Zum zweitplatzierten SC Buochs sind es auch „nur“ sechs Punkte Rückstand – einzig Tabellenführer FC Solothurn ist mit 40 Zählern enteilt.

Und in der seit gut einem Monat dauernden Winterpause sind die Klubverantwortlichen mit Sportdirektor Peter Faé an der Spitze nicht untätig geblieben. Sie konnten am heimeligen Weihnachtsapéro, unter freiem Himmel, bei geschmückten Tannenbäumen und offe­nem Feuer sowie fetziger Weihnachts-/Partymusik, gleich drei Zuzüge bekannt geben, die eini­ges, ja viel versprechen.

Ein Rückkehrer und eine Trouvaille

Mit Bledar Binaku (31) kehrt ein Mann auf den Buschweilerhof zurück, der bereits in der Saison 2016/17 das schwarz-weisse Trikot getragen hatte, dann jedoch zum Ligaaufstei­ger FC Langenthal wechselte. Binaku ist ein erfahrener Mann, der seit zwölf Jahren in der dritt- oder vierthöchsten Liga spielt. Egal ob in Emmenbrücke, Schötz, Grenchen, Wangen bei Olten oder Langenthal, überalle war der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln das, was man einen typischen Mittelfeld-Patron nennt. Binaku ist nicht nur Stratege, son­dern auch ein Mann, der in den Abschluss geht.