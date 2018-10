Und dann wird einem plötzlich bewusst, was man eigentlich an der alten Liebe hatte. Wie viel Verständnis er doch für die nächtlichen Eskapaden aufbrachte. Oder wie wohltuend ihre Massagen nach einem langen Tag mit den Kindern jeweils waren. Der schöne Urlaub, die intensiven Diskussionen, das Gefühl der Vertrautheit – was auch immer. Manchmal merkt man erst, was man aneinander hat, wenn man es eben nicht mehr hat. So oder so ähnlich muss es auch Thorsten Fink ergangen sein mit dem FC Basel.

2011 verliess er den FCB, das Joggeli, die Stadt. Um im Norden Deutschlands den nächsten Schritt zu machen. Den Schritt in die Bundesliga zum HSV. Trotzdem war er nach rund zwei Jahren Geschichte. Nach einem Abstecher nach Zypern heuerte er dann in Wien an. Platz 3 und Platz 2 holte er mit der Austria, wurde Trainer des Jahres in Österreich, flirtete kurz und heftig mit dem FCB im Sommer des Umbruchs 2017. «Ich liebe diesen Klub, die Menschen, die Stadt, den Morgestraich noch heute», sagt er im «Blick». Und er hätte sich keine FCB-Klausel in den Austria-Vertrag schreiben lassen, wenn dem nicht so wäre.