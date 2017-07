4. Die Ansprüche

Geht es um die Ansprüche, gibt es zwei Seiten: Jene, die die Fans an den Club stellen. Und jene, noch viel grösseren, welche die neue Clubführung an sich selbst hat. Man will nach acht goldenen Jahren nicht in der ersten Saison mit einer kaum veränderten Mannschaft versagen. Sondern beweisen, dass der Wechsel richtig war. Man kompetent ist. Und das Konzept funktioniert.

5. Der Trainer

Er gilt als eines der grössten Trainertalente der Schweiz. Auch, weil er für taktische Variabilität und damit einhergehenden Mut steht. Letzterer hatte ihn vergangene Woche verlassen. Das Resultat: Debüt verpatzt. Jetzt hat er eine zweite Chance. Und diese wird er sich nicht nehmen lassen. Mit Mut zur Dreierkette wird er beweisen, wieso Raphael Wicky die perfekte Lösung ist.