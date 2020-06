Für Gipfelstürmer oder Sportskanonen: Das ist der neue Baselbieter Laufwettbewerb

«SPORTAMTag» hat nichts mit einer Aktiengesellschaft zu tun. Es steht für «Sport am Tag» und die neukreierte Challenge des Sportamts Baselland. Diese gibt es für die Baselbieter und Baselbieterinnen seit Montag. Es ist ein neues Bewegungs- und Sportangebot in der Region, welches jeden Tag von jeder Person genutzt werden kann. Im ganzen Kanton sind dazu verschiedene Laufstrecken beschildert und permanent eingerichtet worden. Diese Strecken können joggend, mit Nordic Walking Stöcken oder spazierend zurückgelegt werden.

Das ist aber noch nicht alles: Mit Hilfe einer Web-Applikation können die zurückgelegten Strecken aufgezeichnet und mit anderen, oder natürlich auch mit den bisherigen Leistungen von sich selbst, verglichen werden. Somit gibt es nicht nur ein einzigartiges Sporterlebnis, sondern es kann auch ein interaktiver Wettkampf stattfinden. Und an diesem kann jeder teilnehmen, genau dann, wenn es in seinen Tagesablauf passt und wie es seine bisherigen Lauferfahrungen zulassen.

Das Sportamt Baselland hat dieses Projekt am Montag vorgestellt. Nebst dem Sportamt-Leiter Thomas Beugger, dem Projektleiter Nicolas Kränzle, der Gemeindepräsidentin von Aesch, Marianne Hollinger, Vertretern der Wanderwege beider Basel, weiteren Gemeindepräsidenten und – Präsidentinnen und Medienschaffenden waren auch zwei prominente Sportler dabei. Zum einen war dies der im März zurückgetretene Biathlet Mario Dolder. Zum anderen der Oberwiler Hürdensprinter und Mitglied des Baselbieter Olympiateams, Jason Joseph.