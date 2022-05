Fussball Aufkochende Emotionen und fehlende Belohnung: Die Black Stars und die FCB U21 verlieren Bei den Black Stars stimmt gegen Brühl (0:1) die Leistung nicht, beim FC Basel in Bavois (1:2) das Resultat.

10 Bilder 10 Bilder Zweikampf zwischen Yves Jankowski und Brühl-Captain Claudio Holenstein. Edgar Hänggi

Fünf Minuten nach Abpfiff sind die Emotionen noch immer nicht abgeklungen. Im Gegenteil, in den Katakomben geraten über ein halbes Dutzend Spieler und Staff-Mitglieder des FC Black Stars und des SC Brühl aneinander. «So etwas ist völlig fehl am Platz, der Fussball sollte im Mittelpunkt stehen», meint Branko Bakovic. Der Black-Trainer ist hinzugeeilt, um die zahlreichen Streithähne zu trennen.

Zuvor steht tatsächlich der Fussball im Zentrum, allerdings bewegt sich das Gebotene im ersten Spiel der Promotion-League-Abstiegsrunde auf mässigem Niveau. Das liegt vor allem am Heimteam, das vor dem Seitenwechsel kein Bein vors andere bringt. Die Ostschweizer sind die stilsicherere Mannschaft und hätten den Match früh vorentscheiden können. Doch weil der Basler Goalie Steven Oberle im Eins-gegen-Eins gegen Dario Stadler (14.) und Ajet Sejdija (20.) als Sieger hervorgeht, ist Asllan Demhasaj, der in der 28. Minute nach einem Corner trifft, der einzige Brühler Torschütze.

Nach der Pause steigern sich die Gastgeber, agieren resoluter in den Zweikämpfen und verlagern das Spiel in die Platzhälfte der St.Galler. Doch die Sterne sind im letzten Drittel nicht zwingend genug, um den SCB in echte Bedrängnis zu bringen. Eine scharfe Hereingabe von Kaan Sevinç (77.) und ein Kopfball Alexandre Edwiges, der nur knapp übers Tor fliegt (89.), ist alles, was die offensivschwächste Equipe der Liga zustande bringt.

«In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Rhythmus und viel zu wenig Präsenz im gegnerischen Strafraum», bemerkt Bakovic richtig. Die Gründe dafür ortet er weiterhin im mentalen Bereich: «Es ist der Druck im Kopf. Im Training sind die Spieler motiviert, im Match blockiert.» Diese Blockade zu lösen, wird für den Trainer elementar sein, wenn die Klasse gehalten werden soll.

Frust über eine vermeidbare Niederlage

Die Blockade im Kopf haben die Spieler des FC Basel U21 hingegen gelöst, als sie den Fall in die Abstiegsrunde zu geraten, vermieden hatten. Dass befreiteres Auftreten aber nicht gleichbedeutend mit gewonnenen Partien ist, muss der rotblaue Nachwuchs in Bavois machen, wo man nach einer 1:0-Führung noch 1:2 unterliegt.

«Diesen Match hätten wir niemals verlieren dürfen», ärgert sich Michel Renggli. Der FCB-U21-Trainer hat mit Ausnahme der Startviertelstunde einen guten Auftritt seiner Elf gesehen. «Wir haben dominiert und viele Chancen herausgespielt», nennt Renggli das Positive. Doch weil man nach dem Führungstreffer durch Mihailo Stevanovic (62.) umgehend das 1:1 und in der Schlussphase noch einen weiteren Gegentreffer kassiert, überwiegt am Ende der Frust.

«Beide Tore waren vermeidbar», findet der Trainer und bringt es auf den Punkt: «Wenn man Spielverlauf und Leistung nimmt, dann haben wir einfach zu wenig mitgenommen.» Er fordert von seinen Junioren, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen:

«Sie müssen endlich lernen, sich zu belohnen!»