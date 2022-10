Fussball Die FCB-Frauen zeigen eine starke Reaktion, können aber keine Punkte holen Die FCB-Frauen verlieren nach dem 0:8-Debakel in Zürich gegen Servette mit 1:2.

Juliette Vidal demonstriert ihre Sprungkraft.

Die Frauen des FC Basel hatten ausgerechnet gegen den punktverlustfreien Tabellenführer Servette FC Chênois eine Art Charaktertest zu leisten. Nach der 0:8-Schlappe beim FC Zürich war das Team gefordert und nach einem kritischen Start bestand die Equipe von Trainerin Katja Greulich den Test mit einer bravourösen Leistung.

«Das 0:8 in Zürich war eine Demütigung. Wir mussten unter der Woche daran arbeiten, das Ergebnis aus den Köpfen zu bringen, und heute stand wieder ein Team auf dem Platz», sagte Captaine Yasmin Rüpke. Am Montag habe es eine Aussprache gegeben: «Da wurde Klartext geredet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber es half und dann haben wir die ganze Woche sehr hart gearbeitet.»

Aber speziell bei Torhüterin Michèle Tschudin schien das Spiel beim FCZ noch nicht völlig verarbeitet. In der 11. Minute liess sie nach einem Freistoss von Agata Filipa den Ball auf dem glitschigen Terrain unter ihrem Körper durchrutschen. 13 Minuten danach sah Tschudin auch bei einem Kopfball von Maéva Clémaron nicht vorteilhaft aus.

Einen Moment sah man hängende Köpfe bei den Baslerinnen. Doch dann ging ein Ruck durch das Team. «Man hätte nach den beiden Gegentoren auch einbrechen und eine weitere Kanterniederlage kassieren können. Wir wollten aber bis zum Abpfiff kämpfen und unser Bestes geben, egal wie der Spielstand auch ist. Und ich denke, das ist uns gelungen.»

Der letzte, entscheidende Wille zum Tor fehlt

In der 32. Minute hatte Kristina Sundov den Anschlusstreffer auf dem Fuss, aber Portugals Nationaltorhüterin Inès Teixeira Pereira rettete zweimal glänzend. FCB-Keeperin Tschudin fing sich im Laufe der Partie und verhinderte in den Schlussminuten, als die Genferinnen noch einmal gefährlich aufkamen, mit zwei Glanzparaden eine höhere Niederlage. Dazwischen rettete auch noch die Latte für Basel. Ein klareres Ergebnis wäre aber der Vorstellung der Baslerinnen nicht gerecht geworden.

Der Anschlusstreffer nach einem Eckball, von der grossgewachsenen Innenverteidigerin Lara Schmidt per Kopf erzielt, war der verdiente Lohn. Dass es trotz aller Bemühungen nicht zu mehr reichte, lag auch daran, dass die Entschlossenheit, das Spielgerät mit allen Mitteln über die Linie zu bringen, zu wenig deutlich war. «Wir mussten heute nicht gewinnen.

Das wäre nach dem letzten Spiel und angesichts der Leistungsstärke des Gegners auch vermessen gewesen», erklärt Greulich, «aber wir wollten eine deutliche Reaktion zeigen. Wir wollten mit dem Ball agieren. Es gelang uns zwar nicht, die ganz klaren Chancen herauszuspielen, dafür ist der Gegner einfach zu gut. Aber wir entwickeln uns mit solchen Auftritten.»

Weniger Führung, mehr Freiraum für Kreativität

Katja Greulich ist, abgesehen vom FCZ-Spiel, zufrieden, wie die Spielerinnen ihre Anweisungen umsetzen. «Ich weiss, ich führe sie noch etwas zu viel. Davon möchte ich abkommen. Der Offensive lasse ich aber schon jetzt den Freiraum, kreativ zu sein.»

Für Yasmin Rüpke war es gar nicht so schlecht, dass nach dem Debakel beim Meister FCZ mit Servette gleich der nächster starke Gegner folgte. «Jetzt haben wir zwei Wochen Pause. Das gibt uns nochmals Zeit zu trainieren und uns auf das Spiel gegen GC vorzubereiten.»

In der Tabelle ist Basel nach fünf Spielen auf Platz acht abgerutscht. Am 15. Oktober können die Baslerinnen sich dann gegen GC Zürich auswärts beweisen. «Da wollen, ja müssen wir drei Punkte holen», so Rüpke.