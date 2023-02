Fussball Ein Tag zum Vergessen: Die U21 des FC Basel kassiert historisch hohe Niederlage Die FC Basel U21 geht gegen die Altersgenossen des FC St. Gallen mit 2:7 (0:3) unter.

Nach einer warmen Woche kühlten die Temperaturen in der Region am Wochenende merklich ab. Weil ein kalter Wind durchs Leichtathletikstadion St. Jakob blies, kamen den Zuschauern am Samstagnachmittag die angezeigten sechs Grad merklich frostiger vor. Immerhin konnte das Gezeigte auf dem Feld einige von ihnen erwärmen – nämlich jene, die der U21 des FC St. Gallen die Daumen drückten. Denn die Ostschweizer setzten sich gegen die Altersgenossen des FC Basel gleich mit 7:2 durch.

Während sich die Gäste beim abschliessenden Gang in die warmen Garderoben freudig abklatschten, herrschte bei Rotblau nach der klar schwächsten Saisonleistung Ratlosigkeit. Nach einer guten Rückrundenvorbereitung sowie dem überwiegend gelungenen Auftritt in Kriens (2:2) in der Vorwoche hatte niemand mit so einer Klatsche gerechnet, auch Trainer Ognjen Zaric nicht. «Bevor ich etwas Falsches sage, sage ich lieber gar nichts», meinte der Österreicher und bot seine Kicker am freien Sonntag zum Videostudium auf.

Die Aufarbeitung dürfte länger dauern, denn es war ein Nachmittag zum Vergessen für die Basler, bei denen keiner sein gewohntes Niveau erreichte. Im Aufbau fehlte es an Tempo, Präzision und den situativ richtigen Entscheidungen. «Wir haben das Einfache kompliziert gemacht», nannte es Zaric. Hinzu kam, dass die St. Galler viel entschlossener wirkten und gefühlt sämtliche wichtigen Zweikämpfe gewannen.

Vielleicht wäre ja alles anders gekommen, wenn das Heimteam in Führung gegangen wäre. Denn in der ausgeglichenen Anfangsphase segelte ein Basler Cornerball gefährlich durch den FCSG-Fünfer, ehe Edis Bytyqi die Situation klärte und dabei fast ein Eigentor fabrizierte (9.). Aber spätestens mit 0:1 nach 13 Minuten – Alessio Besio war nach einem Zuspiel in die Tiefe der FCB-Abwehr enteilt und hatte Antonio Spagnoli bezwungen – übernahmen die in Schwarz spielenden Grünweissen das Zepter.

Es passte, dass die Rotblauen an diesem gebrauchten Tag auch noch einen unberechtigten Penalty gegen sich zugesprochen erhielten. Nach einem weiteren Zuspiel in die Tiefe war FCB-Abwehrchef Noa Dundas vor Fabrizio Cavegn am Ball und schirmte ihn mit dem Körper ab. Der FCSG-Stürmer bremste zu spät ab und prallte mit dem Gesicht in die Schulter des zehn Zentimeter grösseren Niederländers, was Schiedsrichter Patrick Rogalla als Foul taxierte. Besio verdoppelte anschliessend aus elf Metern die Gästeführung (25.).

Die weiteren St. Galler Tore waren ein Bilderbuchkonter nach einem miserabel ausgeführten FCB-Eckball (Bytyqi, 38.), ein (berechtigter) Handspenalty (Cavegn, 56.), der dritte Treffer des starken Besio, nachdem sich Sturmpartner Cavegn problemlos gegen mehrere Basler in den Strafraum getankt hatte (61.), ein Abstauber von Alessandro Vogt (82.) sowie ein 18-Meter-«Hammer» von Corsin Konietzke (93.). Danach pfiff Rogalla nicht mehr an und erlöste die Einheimischen.

Einziges Highlight aus Basler Sicht war ein Doppelschlag innerhalb nicht einmal 60 Sekunden, als Sébastien Moulin und Aleksandar Babic aus dem zwischenzeitlichen 0:6 ein 2:6 machten (88.).