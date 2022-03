Fussball In den entscheidenden Zonen zu harmlos: Black Stars und FC Basel U21 verlieren Heimniederlagen für die Basler Promotion-League-Teams: Die Black Stars unterliegen Cham 0:2 und der FC Basel U21 verliert gegen Rapperswil-Jona mit 1:3.

Nach dem torlosen Remis bei Juventus in der Vorwoche scheint der FC Black Stars auch im Heimspiel gegen den SC Cham auf ein 0:0 zuzusteuern – jedenfalls eine Halbzeit lang. Die Basler sind optisch überlegen, haben mehr Ballbesitz sowie einige Abschlüsse. Yves Jankowskis Volley aus 14 Metern zischt knapp am Pfosten vorbei (20.) und Adthe Rashiti scheitert aus ähnlicher Position am gut reagierenden Cham-Keeper Anthony von Arx (24.).

Kurz nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie die entscheidende Wende: Jankowski vergibt allein vor von Arx und im Gegenzug lenkt Black-Captain Ricardo Farinha e Silva eine Hereingabe von Lukas Riedmann ins eigene Netz. Ein Schock, von dem sich die Sterne nicht mehr erholen. Denn fortan kontrollieren die Zuger die Begegnung und geraten nicht mehr in Gefahr, die drei Punkte zu verlieren. Riedmann legt nach einer zu kurz geratenen Rückgabe nach und besorgt in der 66. Minute den 0:2-Endstand.

Die Black Stars müssen die Niederlage schnell aufarbeiten und die richtigen Schlüsse ziehen. Denn einen unerklärlich blutleeren Auftritt wie in der zweiten Halbzeit dürfen sie sich nächste Woche beim FC Rapperswil-Jona nicht erlauben. Wie gut die Ostschweizer sind, bewiesen sie auf Basler Boden, wo sie die U21 des FC Basel verdient mit 3:1 bezwingen.

Es mangelt bei der FCB U21 an der Umsetzung

Die Gäste sind von Beginn an die spielbestimmende Equipe und schnuppern mehrfach am Führungstreffer. Der Pfosten und der gute FCB-Goalie Felix Gebhardt verhindern aber mehrfach – teilweise im Verbund – das 0:1. Stattdessen kommt der rotblaue Nachwuchs nach 29 Minuten entgegen dem Spielverlauf zur Führung. Ein Fehlpass im Rapperswiler Mittelfeld landet bei Albin Krasniqi, der mit dem ersten Kontakt Andrin Hunziker steil lanciert. Der Mittelstürmer behält vor Diego Yanz die Ruhe und schiebt den Ball am Torhüter vorbei ins Netz.

Fortan wird die Partie ausgeglichener. Die Basler halten das Geschehen vermehrt vom eigenen Tor weg, dir Gäste bleiben aber stets gefährlich und drehen noch vor der Pause den Match. Erst schliesst Metin Bahtiyari einen schönen Angriff mit dem Ausgleichstreffer ab (37.), dann ist Jordan Gele nach einem seitlichen Freistoss zur Stelle (41.).

Der starke Gele ist zu Beginn des zweiten Durchgangs als Vorlagengeber für Noah Jones’ Treffer zum 1:3 beteiligt (53.). Der Stürmer darf – wie schon Bahityari beim 1:1 – einen abgewehrten Ball im zweiten Versuch verwandeln. «Alle drei Gegentore waren zu verhindern», ärgert sich Michel Renggli. Der Basler Trainer weist darauf hin, dass man jedes Mal in Überzahl gewesen ist. In der Folge stemmt sich das Heimteam gegen die Niederlage, hat noch die eine oder andere gefährliche Szene, doch auch Rapperswil hätte das Skore noch in die Höhe schrauben können.

Renggli ortet nach der neuerlichen Niederlage das Hauptproblem im psychologischen Bereich. «Wir haben Mühe mit der Situation», konstatiert er. Im Vorfeld sei «sehr gut gearbeitet» worden. «Die Spieler haben unter der Woche im Training die richtige Mentalität gezeigt.» Doch mit dem Anpfiff ist man in den wichtigen Duellen zumeist nur zweiter Sieger. «Es fehlt an der Umsetzung. In Zone 1 und 3, dort wo Fussballspiele entschieden werden, waren wir nicht gut genug», hält der Trainer unmissverständlich fest. Daran sollte sich schnell etwas ändern, denn nächstes Wochenende muss beim Tabellenletzten FC Sion U21 der Turnaround im Abstiegskampf her.

Die Tabelle der Promotion League Bild: matchcenter

Telegram 1 FC Black Stars – SC Cham 0:2 (0:0) Buschweilerhof. – 200 Zuschauer. – SR Ghisletta. – Tore: 47. Farinha e Silva (Eigentor) 0:1. 66. Riedmann 0:2.

Black Stars: Oberle; Erçin (70. Hänggi), Farinha e Silva, Sevinç, Mumenthaler; Levante (57. Covella), Spataro, Adamczyk, Jankowski (70. Ferreira); Türkes (57. Babovic), Rashiti (74. Fazlija).

Cham: von Arx; Bender, Niederhauser, Bühler, Pauli; Siegrist (67. Hoxha), Rüedi (59. Follonier), Loosli (81. Hermann), Miranda, Riedmann (81. Thöni); Wiskemann (67. Laisa).

Bemerkungen: Black Stars ohne Edwige, Fischer, Kaufmann, Mushkolaj, Muzangu, Zunic (alle verletzt), Ouedraogo (gesperrt) und Zatko (kein Aufgebot). Cham ohne Pasquarelli, Wicht, Wiss und Wüest (alle verletzt). – Verwarnung: 51. Rashiti (Foul).