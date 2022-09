Fussball Monolog in Rotblau: Die U21 des FCB besiegt YF Juventus Der FC Basel U21 feiert bei YF Juventus mit 5:0 (1:0) den höchsten Saisonsieg der bisherigen Promotion League Saison.

Zweifach Torschütze für Rotblau Alban Krasniqi. Edgar Hänggi

Kurz vor der Pause wurde FCB-Keeper Nils De Mol doch noch gefordert – und zwar richtig. In der 43. Minute sowie tief in der Nachspielzeit verhinderte der reflexstarke Gästegoalie zweimal den möglichen Ausgleich durch Fabio Janett. Davor war die Partie im Zürcher Juchhof ein Monolog in Rotblau gewesen. Die U21 des FC Basel kontrollierte Tempo und Gegner nach Belieben und kam zu mehreren Möglichkeiten. Allerdings dauerte es 36 Minuten, ehe sich die Überlegenheit ein erstes Mal im Skore niederschlug: Liam Chipperfield zog aus 25 Metern flach ab und traf in die entfernte Ecke.

YF Juventus kam auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich in die Duelle. Der FCB setzte sich in der Zürcher Hälfte fest und verzeichnete praktisch im Minutentakt Abschlüsse. Albin Krasniqi erhöhte per Kopf auf 0:2 (50.), ehe Daniel Pavlovic per Direktabnahme nach einem Chipperfield-Corner (66.) und Levin Winkler, der eine herrliche Kombination über mehrere Stationen aus kurzer Distanz vollendete (82.). Letzterer schaltete sich mit seinem Tor in die Wahl zum «Tor der Runde» ein. Den Schlusspunkt setzte der früh eingewechselte Krasniqi zwei Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags.

«Es war eine super Mannschaftsleistung, ich habe viel Gutes gesehen», sagte ein zufriedener Ognjen Zaric, der sich wohl genau so die Reaktion auf die erste Niederlage in der Promotion-League-Saison (0:3 in Cham) vorgestellt hatte. Der Basler Trainer erfreute sich an vielen Toren («Da waren einige sehr schöne darunter») und am dominanten Auftritt seiner Equipe. «Vor allem in der zweiten Halbzeit war das eine sehr reife Performance, in der wir viele Inhalte so umsetzen konnten, wie wir es uns vorgenommen hatten.»

Resultate und Tabelle der Promotion League:

6. Runde: Carouge – Breitenrain 2:0. Bavois – Bulle 2:1. YF Juventus – Basel U21 0:5. Chiasso – YB U21 3:1. Luzern U21 – St. Gallen U21 5:0. Rapperswil-Jona – Kriens 2:1. Zürich U21 – Baden 5:0. Brühl – Biel 1:0. Nyon – Cham 1:3. – Rangliste (alle sechs Spiele): 1. Carouge 16 Punkte. 2. Nyon 1. 3. Luzern U21 13. 4. Basel U21 13. 5. Brühl 13. 6. Cham 12. 7. Breitenrain 10. 8. Chiasso 9. 9. Rapperswil-Jona 9. 10. Zürich U21 7. 11. YB U21 7. 12. Baden 7. 13. Bavois 7. 14. Bulle 6. 15. Biel 4. 16. Kriens 3. 17. YF Juventus 3. 18. St.Gallen U21 1.

SC YF Juventus – FC Basel U21 0:5 (0:1)

Juchhof. – 150 Zuschauer. – Tor: 36. Chipperfield 0:1. 50. Krasniqi 0:2. 66. Pavlovic 0:3. 82. Winkler 0:4. 88. Krasniqi 0:5.

YF Juventus: Baumann; Corvalan, Krause, Miranda, Kramer; Heini; Tanzillo (60. Ouedraogo), Dalvand, Arghandewall (60. Festic), Janett; Camara (60. Binous).

Basel U21: De Mol; Vukelic, Adjetey, Pavlovic, Vogel; Dundas; Uruejoma, Chipperfield; Di Brizzi (80. Mühlethaler), Tushi (75. Winkler), Moulin (30. Krasniqi).

Bemerkungen: YF Juventus ohne Deronjic, Nezaj, Von Niederhäusern, Zuffi (alle verletzt), Fondeur, Gimenez und Mesto (alle kein Aufgebot). Basel ohne Aratore, Beney (beide verletzt), Babic, Hipp, Huggel, Jaiteh, Juanola, Maltet, Pfeiffer und Selmonaj (alle kein Aufgebot). – Keine Verwarnungen. – Moulin verletzt ausgeschieden.