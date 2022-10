Fussball Nicht fehlerfrei, aber feurig: Die FCB-Frauen zeigen Kampfgeist und sichern sich den zweiten Ligasieg der Saison Die FCB-Frauen drehen bei GC einen Zwei-Tore-Rückstand und siegen mit 5:4 (3:3).

Erzielt in ihrem zweiten Spiel die ersten beiden Tore für den FCB: Courtney Strode. Imago

Nach einem durchwachsenen Saisonstart – nur ein Sieg in fünf Partien – gingen die Frauen des FC Basel bei den Grasshoppers in der Aussenseiter-Rolle ins Spiel. Die Zürcherinnen, das Überraschungsteam der Women’s Super League – hätten mit einem Heimsieg zumindest über Nacht die Tabellenspitze erobern können und traten mit entsprechendem Selbstvertrauen auf. Die Startphase gehörte Blauweiss, GC war in den Duellen resoluter, meist einen Schritt schneller und lag nach zehn Minuten bereits mit 2:0 in Front. Bei so manchem FCB-Fan auf der Tribüne kamen wohl Erinnerungen an die 0:8-Klatsche beim FCZ vor drei Wochen auf.

Doch das Team liess sich vom schlechten Beginn nicht aus der Ruhe bringen und als Courtney Strode, die eine Flanke von Barbara Reger mit dem Hinterkopf gekonnt in die Maschen verlängerte, in der 12. Minute gleich die erste Chance zum Anschlusstreffer nutzte, waren auch die Baslerinnen im Spiel angekommen. Zwar agierten sie in der Defensive immer noch oftmals zu zag- und fehlerhaft, was unter anderem von Katja Wienerroither mit dem 3:1 (19.) bestraft wurde. Dafür hatten die Gäste vorne die nötige Ruhe und nutzten ihre beiden nächsten Möglichkeiten durch Strode (21.) und Juliette Vidal (23.) zum Ausgleich.

Kampfgeist und Mentalität sind der Schlüssel zum Sieg

Nach diesen attraktiven ersten Minuten folgten eher unspektakuläre 30 Minuten, in denen die Grasshoppers leichte Feldvorteile hatten, aber bis auf eine Doppelchance Wienerroithers, die in zwei Versuchen an Michèle Tschudin scheiterte (36.), nicht gefährlich wurden. Das nächste Ausrufezeichen kam in der 54. Minute von den Rotblauen: Kristina Sundov überlistete mit einem Freistoss von der rechten Seite GC-Goalie Isabel Rutishauser und brachte ihre Farben erstmals in Führung.

GC musste reagieren und tat dies auch. Doch der FCB hielt dagegen und zeigte eine tolle Mentalität. Zwar blieben sie auch weiterhin nicht fehlerlos, doch sie gingen mit dem nötigen Feuer in die Duelle und igelten sich nicht um den eigenen Sechzehner ein. Wenn sich die Möglichkeit gab, wurde der nächste Treffer angestrebt – und dieser fiel auch: Captain Jasmin Rüpke lancierte nach einem Zürcher Corner aus dem eigenen Strafraum Strode auf der linken Seite. Die Amerikanerin lief ihrer Gegenspielerin davon, bediente in der Mitte Reger, die den Ball in vollem Tempo mit rechts annahm und mit links an Rutishauser vorbei schob (69.).

Eine ruhige Schlussphase hatte die Equipe von Trainerin Katja Greulich deswegen aber nicht, denn die Hoppers verkürzten keine zwei Minuten später den Rückstand wieder, als Linyang Zhang von einem Missverständnis zwischen Vidal und Tschudin profitierte. Die Baslerinnen wankten zwar, fielen aber nicht, weil Tschudin gegen Wienerroither stark reagierte (79.) und rechtzeitig vor die Füsse der Österreicherin tauchte (89.).

Dazu holte sich Nia Szenk einen Brummschädel, als sie ein Geschoss aus kurzer Distanz mit dem Gesicht abwehrte (81.). Eine Szene, die sinnbildlich für den FCB-Kampfgeist war, der schliesslich mit drei Punkten belohnt wurde.

Telegramm Grasshoppers – FC Basel Frauen 4:5 (3:3) Campus, Niederhasli. – 150 Zuschauer. – Tore: 6. Cazalla 1:0. 10. Wienerroither 2:0. 12. Strode 2:1. 19. Wienerroither 3:1. 21. Strode 3:2. 23. Vidal 3:3. 55. Sundov 3:4. 68. Reger 3:5. 71. Zhang 4:5.

Basel: Tschudin; Szenk, Lüscher, Vidal, Rüpke; Buser, Ndoutou, Hoti, Reger (94. Miotto); Strode, Sundov (66. Hamidi).

Weitere Ergebnisse und die Tabelle der Women's Super League:

Zürich – Luzern 4:1. Yverdon – YB 0:1. Rapperswil-Jona – Aarau 1:2. Servette – St. Gallen 2:1. – Rangliste (alle sechs Spiele): 1. Servette 18 Punkte. 2. YB 14. 3. Zürich 6. 4. GC 12. 5. Luzern 9. 6. Aarau 8. 7. Basel 8. 8. St. Gallen 6. 9. Yverdon 0. 20. Rapperswil-Jona 0.