Fussball Nur ein Punkt von möglichen sechs: Basler Promotion League Teams kommen mit Unentschieden und Niederlage zurück aus Bern Die Black Stars verlieren beim Leader mit 0:1 – FC Basel U21 schafft immerhin ein Unentschieden.

Weil die Kleinbusse mit Spielern und Staff des FC Black Stars sich nur langsam im stockenden ­Berner Samstagnachmittags­verkehr in Richtung Spitalacker tuckern können, muss der Match beim FC Breitenrain verspätet angepfiffen werden. Dennoch sind die Gäste sofort im Spiel und begegnen dem Tabellen­führer der Promotion League in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Die beste Chance hat Robin Hänggi in der 7. Minute, doch der Neuzuzug aus Muttenz setzt aus kurzer Distanz den Ball neben das Tor.

Nach dem Seitenwechsel verschieben sich dann die Spielanteile zu Gunsten des Heimteams. Der Berner Quartierclub lässt den Ball gut zirkulieren und setzt die Black Stars unter Druck. Diese leisten hartnäckig Widerstand, haben aber nach 68 Minuten das Pech, dass ein Prellball ideal in den Lauf von Miran Maksuti springt. Der Stürmer bringt das Leder flach in die Mitte, wo Marko Dangubic am ersten Pfosten den Siegtreffer erzielt. Trotz weiterer Möglichkeiten bleibt es beim glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg des Favoriten.

FC Basel U21 beendet Niederlagenserie

Einen Tag später muss auch der FC Basel II nach Bern. Dort schafft es der rotblaue Nachwuchs gegen die Altersgenossen der Young Boys endlich, seine Niederlagenserie von sieben Spielen am Stück zu beenden. Nach 95 intensiven Minuten leuchtet ein 1:1 auf der Anzeigetafel im Wankdorf – ein Ergebnis, mit dem die Berner zufriedener sein dürften als die Basler, die nicht nur mehr und bessere Chancen hatten, sondern auch bis in die Nachspielzeit auf den Siegtreffer drückten.

«Wir waren zu ineffizient, es wäre definitiv mehr drin gelegen», findet Michel Renggli. Ansonsten überwiegt beim neuen FCB-U21-Trainer das Positive. «Es war eine gute Leistung. Wir waren stabil und hatten viel Tempo in unserem Spiel.» Momodou Jaiteh bringt die Gäste mit einem präzisen Flachschuss aus 15 Metern in die entfernte Ecke nach 24 Minuten in Führung, die bis zur 66. Minute ­Bestand hat. Dann krönt Théo Golliard einen Angriff aus dem Lehrbuch mit dem Ausgleich und besiegelt damit das End­resultat.

Die Tabelle der Promotion League Bild: el-pl.ch

Telegram I FC Breitenrain – FC Black Stars 1:0 (0:0) Spitalacker. – 498 Zuschauer. – Tor: 68. Dangubic 1:0.

Breitenrain: Schindler; Lüthi, Hischier, Dreier, Schneuwly; Ciftçi (78. Ochsenbein), Briner, Rüegsegger; Ajeti (59. Neto), Dangubic, Konopek (67. Maksuti).

Black Stars: Oberle; Erçin, Farinha e Silva, Sevinç, Levante (74. Babovic); Ouedraogo, Adamczyk, Kaufmann, Jankowski; Spataro (74. Ferreira), Hänggi (63. Türkes).

Bemerkungen: Breitenrain ohne Freiburghaus, Hochuli, Hurter, Pereira und Zubaku (alle verletzt). Black Stars ohne ohne Edwige, Fischer, Mumenthaler, Mushkolaj, Muzangu, Rapold, Rashiti, Zunic (alle verletzt), Zatko (nicht qualifiziert) und Rosenblatt (kein Aufgebot). – Verwarnungen: 27. Kaufmann (Unsportlichkeit), 30. Sevinç, 92. Farinha e Silva (beide Foul).