Fussball-WM Alex Frei: «Ich traue der Schweiz auch den Halbfinal zu» Der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft findet, dass es kein «Kanonenfutter» mehr an den grossen Turnieren gibt.

Alex Frei, hier als Torschütze an der WM 2006 in Deutschland. Bild: Imago

In den ersten beiden WM-Wochen haben Mannschaft und Betreuerstab des FC Basel nach den Vormittagstrainings jeweils noch eine Halbzeit Vorrundenfussball vor dem TV-Gerät verbracht. Und Alex Frei, mit 42 Toren nach wie vor unangefochten der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalauswahl, hat «eine grosse Erkenntnis», wie er es nennt, gewonnen: «Im Fussball rückt alles immer näher zusammen. Die Zeiten, als es noch Kanonenfutter gab, sind vorbei. Die Kleinen werden immer grösser, was Spielstil und Angebot an Spielern, was Athletik und Willen anbelangt.»

Der 43-jährige Frei, seit vergangenem Sommer Cheftrainer des FC Basel, hat selbst an vier Endrunden teilgenommen und trug an der WM 2006 in Deutschland mit zwei Treffern dazu bei, dass die Schweiz ungeschlagen blieb und ohne Gegentor die K.-o.-Phase erreichte, wo gegen die Ukraine Schluss war.

16 Jahre später sagt Frei, der 84-mal das Nationaltrikot trug, über das bisherige Abschneiden der Schweizer: «Die Mannschaft hat mehr als ihre Pflichtaufgabe erfüllt: Sie hat sechs Punkte geholt und sich damit den Achtelfinal ohne Diskussion verdient.» Vor dem Achtelfinal gegen Portugal am Dienstag (20 Uhr) orakelt Frei: «Portugal ist ein anderes Kaliber als Serbien, aber ich traue der Nationalmannschaft den Viertel- und auch den Halbfinal zu.»