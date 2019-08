Wegen der 1. Runde im Schweizer Cup wurden am Wochenende in der Promotion League nur zwei Partien ausgetragen, darunter das Duell zwischen dem FC Basel U21 und dem FC Breitenrain. Dabei durften die Rotblauen mit 3:1 den ersten Vollerfolg der Saison feiern. «Wir konnten an die gute Leistung gegen YF Juventus (1:1, die Red.) anknüpfen und haben verdient gewonnen», konstatierte Trainer Arjan Peço.

Die Basler waren von Beginn weg die bessere Equipe, doch weder Dejan Zunic (11.), noch Landrit Ejupi (17.) oder Daniele Spataro (18.) konnten ihre Chancen nutzen. Stattdessen hiess es nach 20 Minuten 0:1, weil Artian Kastrati einen Freistoss von Fabian Stoller am vorderen Pfosten eingenickt hatte.

Das Heimteam liess sich vom Gegentreffer allerdings nicht nervös machen, was den Trainer nicht überraschte. «Die 2000er-Jahrgänge spielen schon lange zusammen, sind als Mannschaft gefestigt und profitieren von den Erfahrungen, die sie letzte Saison auf diesem Niveau sammeln konnten.»

Comeback in der Torschützenliste

Schliesslich war es Elis Isufi, der in der 29. Minute nach einem Ejupi-Corner am höchsten stieg und ausglich. Der FCB-Abwehrchef hätte vier Zeigerumdrehungen später beinahe seinen zweiten Kopfballtreffer erzielt, doch Verteidiger Nicola Nilovic war für seinen geschlagenen Keeper Lars Schädeli zur Stelle.

Ab der 44. Minute durften die Rotblauen in Überzahl spielen, weil Gentian Demolli Edon Zhegrova per Blutgrätsche gestoppt hatte. Nach dem Seitenwechsel machten zwei Einwechselspieler dann den Dreier perfekt: Nicola Suter zögerte allein vor Schädeli eigentlich zu lange, schob den Ball aber doch noch am Keeper vorbei (65.).

Suter lieferte mit einer tollen Flanke auch den Assist für das Kopfballtor Daniele Vescos zum 3:1 (69.). Es war gleichzeitig der emotionale Höhepunkt der Partie, denn der Stürmer war wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausser Gefecht gewesen und gab ein sehenswertes Comeback in der Torschützenliste. «Das war kein Kopfball von Vesco – das war ein Schuss», lobte Trainer Peço.