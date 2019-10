Was Rio-Star von seinen Konkurrenten abhebt, ist, dass beim Meister kein einziger Legionär im Kader steht. Mit Weber, Cédric Tschanz und Pedro Osiro spielen sogar gleich drei Eigengewächse in der ersten Mannschaft. Hinzu kommt mit dem Zürcher Lars Posch ein weiterer Schweizer Topspieler.

«Wir wollten nicht in Aktionismus verfallen, wie es andere Teams an unserer Stelle vielleicht getan hätten. Wir sind geduldig geblieben, weil wir wussten, dass es zwei, drei Jahre dauern würde, bis wir wieder ganz vorne mit dabei sind», erzählt Michel Tschanz, der Rio-Star in der schwierigen Phase als Präsident übernahm.

Die elfjährige Dominanz war gebrochen, der König entthront: Serienmeister Rio-Star Muttenz musste sich im Playoff-Final 2016 gegen Wil geschlagen geben. Drei lange Jahre blieb die Vorherrschaft im Schweizer Tischtennis in der Ostschweiz. Nun aber ist Rio-Star zurück. Und wie: Mit einem Double-Gewinn meldeten sich die Muttenzer in der vergangenen Saison zurück.

Was Muttenz trotz mangelnder Legionärsverstärkung so stark macht, ist der Teamspirit, die Spieler kennen sich seit dem Juniorenalter. «Es macht enorm Freude, in diesem Team zu spielen. Wir machen uns besser, pushen uns, gönnen einander aber auch jeden Erfolg, weil wir uns schon so lange kennen. Das ist nicht selbstverständlich», sagt Weber. Auch abseits der Platte verbringt die Mannschaft viel gemeinsame Zeit, geht ins Kino oder schaut Football im TV.

Die Parallelen zum FC Basel

Komplett verzichtet man in Muttenz aber nicht auf einen ausländischen Profi. Der Chinese Chengbowen Yang spielt schon seit acht Jahren für die Baselbieter. Nun allerdings nur noch in der zweiten Mannschaft. Yang engagiert sich stattdessen als Trainer im Verein, soll vor allem den Nachwuchs besser machen. «Es ist sicher einzigartig, dass wir unseren ausländischen Profi einsetzen können, um den Nachwuchs und die Breite zu fördern, statt dass er für uns Punkte in der Nati A holt», sagt Tschanz und schiebt scherzhaft nach: «Dafür haben wir ja Lionel.»