Sascha Rösch (Kumite U21/-75kg), Laura Sama (Kumite U21/+68kg), Marco Nani (Kumite U18/-76kg) und Aiman Sepic (Kata U16) holten sich am 2. Qualifikationsturnier die Goldmedaille in der jeweiligen Kategorie. Alle vier konnten sich in ihrer Disziplin Kumite oder Kata gegen ihre starken Gegner/innen in den Vorkämpfen sowie auch in den Finals durchsetzen und gewannen Gold. Auch Mia Kadoic (Kumite U21/+68kg), Nur Kars (Kumite U21/-55kg) und Mika Wagner (Kumite U16/+70kg) erreichten die Finals, unterlagen jedoch gegen ihre starken Kontrahenten und gewannen die Silbermedaille.

Nebst den sieben Finalteilnahmen konnten sich auch noch Sascha Rösch (Kumite Elite/-75kg), Mia Kadoic (Kumite Elite/+68kg), Laura Sama (Kumite Elite/+68kg), Benoit Berset (Kumite U21/-67kg), Nur Kars (Kumite U21/-55kg), Amir Mneimne (Kumite U16/-70kg) und Cedric Oetterli (Kata U12) via Hoffnungsrunde für den kleinen Final qualifizieren und holten sich noch die Bronzemedaille sowie wertvolle Punkte für die Schweizermeisterschaften.

Das Budo Sport Center erkämpfte sich total 14 Podestplätze und 1 Rangierung im Kampf um Bronze (5./7. Plätze) und war im Medaillenspiegel wieder unter den Top Five.