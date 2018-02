Eine Motivationsspritze der besonderen Art erhielten die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen bereits am Vorabend des Rückspiels im rumänischen Bacau. Zeitgleich mit dem Training der Baselbieterinnen besiegte Olympiakos Piräus auswärts überraschend Targoviste mit 3:1-Sätzen, nachdem das Heimspiel in Griechenland im Tie-Break mit 3:2 an die Rumäninnen gegangen war.

Damit lockte im Falle einer Qualifikation der Baselbieterinnen für die Viertelfinals eine Reise in Richtung Athen und nicht schon wieder in die rumänische Provinz. Doch dies war vor der entscheidenden Partie in der Region Moldau für die Mannschaft von Head-Coach Andreas Vollmer nur Zukunftsmusik. Zuerst musste die unnötige Heimniederlage (2:3) wettgemacht werden. Der Game-Plan stand, nun war es an den Spielerinnen um Capitaine Tess von Piekartz das Ganze in Taten umzusetzen.

Zu zaghafter Beginn von Sm’Aesch Pfeffingen